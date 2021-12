Nasce l’Orient Express La Dolce Vita: viaggerà in Italia dal 2023

«È un grande onore e privilegio lavorare con Orient Express, uno dei marchi del lusso più prestigiosi al mondo - ha commentato Paolo Barletta, ad di Arsenale S.p.A - . Sancisce un nuovo ed importante risultato per i nostri treni della Dolce Vita. Un attestato di stima e fiducia che permette di aggiungere un nuovo tassello legato all'offerta turistica del nostro Paese. Desideriamo portare i viaggiatori lungo itinerari nuovi, luoghi in cui la resilienza del Made in Italy creerà esperienze dedicate ed un calore autenticamente nostrano»

«Noi di Accor consideriamo un immenso privilegio ripristinare lo storico marchio Orient Express, per i cittadini e per gli avventurieri più esigenti di tutto il mondo - ha detto Sébastien Bazin, presidente e ceo di Accor S.A.- I nuovi viaggi in treno vanno ben oltre la nostra immaginazione di ciò che è possibile in termini di viaggi di lusso. La nostra partnership con Arsenale ha aperto nuovi orizzonti perfettamente in linea con la tradizione della filosofia Orient Express: migliorare costantemente e cercare nuove scoperte, sempre all’insegna del gusto e della raffinatezza»