Nasce l’orientamento attivo con l’Erasmus all’italiana

Per le scuole superiori, nel quarto e quinto anno compresa l’estate, a scelta dello studente si possono realizzare diverse esperienze: in alternanza scuola lavoro in regime di apprendistato; in alternanza scuola lavoro dentro i percorsi Its, sempre in apprendistato; in alternanza scuola Università, sostituendo le attuali modalità di orientamento e alternanza (PCTO). Vanno riconosciuti inoltre i crediti formativi maturati nei percorsi ITS ed universitari. Di fatto in questo modo si entra in anticipo nel sistema scelto quale destinazione (lavoro, Its, Università), ma si ha la possibilità di capire che non è la strada giusta.

Tutte queste esperienze possono essere realizzate in modalità “Erasmus”, anche in Italia: c’è già la proposta di un “gemellaggio” tra l’Its meccatronico di Vicenza-Schio con un analogo Its del Sud Italia, e anche di un Paese in via di sviluppo, mentre sul fronte aziendale si lavora a una collaborazione con un grande gruppo internazionale che collabora con aziende vicentine della subfornitura.

Ancora, lo Stato potrebbe riconoscere tali periodi con una “prima dote” valida ai fini pensionistici: «Questo piano - precisa Copiello - è nata insieme alle realtà produttive: pensiamo all’impegno di una azienda che investe su un giovane fin dalla scuola, con un apprendistato, invece dell’attuale alternanza. Anche sul fronte sicurezza ci sono più cautele, perché ricade sulle aziende e non sulle scuole. Diamo la possibilità agli studenti di assaggiare l’università, gli Its o il mondo del lavoro prima di una scelta definitiva». Una prima sperimentazione darà i necessari riscontri per allargare l’esperienza sul suolo nazionale.