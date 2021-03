Nasce Laqua, catena di hotel di charme a firma Cannavacciuolo

3' di lettura

Il centro del successo è stata quella Villa Crespi a Orta San Giulio, sul lago d’Orta, che da oltre 20 anni è il regno dello chef Antonino Cannavacciuolo, due stelle Michelin che arrivano a quattro con quelle acquisite nei bistrot aperti a Novara e Torino. Artefice del lato legato all’ospitalità alberghiera è la moglie Cinzia Primatesta, nata in una famiglia di albergatori tanto che racconta di avere un pessimo rapporto con le chiavi: «Ho vissuto sempre in hotel e sono abituata a non averle. Ecco perché le perdo sempre».

Tre strutture al lago d’Orta alla costiera Sorrentina

Cinzia e Antonino stanno per inaugurare una nuova avventura in tema di hôtellerie. Sono tre gli alberghi che apriranno questa estate dal mese di giugno, compatibilmente con la situazione pandemica dovuta al Covid-19, per realizzare una catena di charme improntata all’autenticità del territorio. Laqua, così si chiamerà il gruppo, ha come comune denominatore proprio la vicinanza al mare o al lago, tema che la coppia ha nel cuore.

«Il primo input è arrivato dal sud Italia - racconta Cinzia in esclusiva a Il Sole 24 Ore -, dove abbiamo un piccolo resort con sei suite sul mare a Meta di Sorrento. Lo abbiamo aperto cinque anni fa e declinato in base alle nostre passioni, cucina e ospitalità. Adesso è stato ristrutturato e arredato in base alle regole del Feng shui e diventerà Laqua by the Sea. A questo si aggiungeranno Laqua by the Lake a Pettenasco, sulle rive del lago d’Orta, disegnato dallo studio Primatesta, e Laqua countryside a Ticciano (Vico Equense) sulle colline campane, a firma dell’architetto Luca Macrì».

La storia di famiglia

Gli fa eco Antonino. «Laqua resort riassume la nostra dedizione e vocazione per l’ospitalità, che da oltre 20 anni ha caratterizzato la mia vita e quella di Cinzia, anzi la sua ancora di più perché la sua famiglia da tanti anni accoglie ospiti internazionali al lago d’Orta».

«Mio nonno ha iniziato aprendo una trattoria - racconta Cinzia -, poi mio papà ha sviluppato due strutture alberghiere. Piemonte e Campania sono le nostre origini, dove l’ospitalità è fatta di piccoli ma grandiosi luoghi che ci emozionano, in cui la natura è parte integrante dell’offerta».