Nasce Law Camp, la scuola digitale dedicata alle professioni legali

Un nuovo ingresso in Alpha Test, l’azienda leader in Italia nella preparazione degli studenti per gli esami di accesso all’università. Entrano nel gruppo le Scuole di Raffaele Viggiani, fondatore, direttore e docente della Scuola notarile Viggiani, di quella legale e di magistratura. Dopo le operazioni con 700+ Club e Boolean Careers, l'ingresso nel settore della formazione giuridica amplia ulteriormente il raggio di azione del gruppo, impegnato nella creazione di un hub EdTech di respiro europeo dedicato alla didattica e formazione di alta qualità nei seguenti ambiti: accesso all’università, concorsi pubblici, specializzazioni mediche, figure professionali nel settore coding e digitale e, appunto, formazione legale.

«Il nostro obiettivo - spiega Giuseppe Cavallaro, amministratore delegato di Alpha Test - è sempre stato quello di offrire una formazione di alto livello e di proporci come veri e propri mentor, attenti alle singole esigenze degli studenti: li accompagniamo lungo tutto il loro percorso di formazione superiore, affiancandoli dal momento dell’accesso a università e masters internazionali sino al superamento dei concorsi di ammissione agli ordini professionali o all’inserimento nelle aziende come professionisti del digitale. Per il settore legale, quindi, abbiamo individuato in Raffaele Viggiani il partner giusto per raggiungere i nostri obiettivi di eccellenza formativa e di diversificazione, in quanto condivide e persegue la nostra stessa filosofia».

La Scuola notarile Viggiani, fondata nel 2010, presenta una forte attenzione per la metodologia didattica e la strategia concorsuale, caratterizzate dall'uso di strumenti originali, innovativi e tecnologici. Suoi punti di forza sono sempre stati la ricerca della più alta qualità possibile, la cura maniacale dei dettagli e la costruzione di un rapporto diretto e individuale con gli studenti, tale da garantire un'assistenza e un supporto empatici e costanti. Dal 2011, primo istituto di formazione giuridica in Italia, la Scuola si è avvalsa anche della videoconferenza, rendendo flessibile la fruizione delle lezioni.

L’operazione segna la nascita di Law Camp, prima scuola in Italia spiccatamente digitale dedicata alle professioni legali, che offrirà nuovi percorsi formativi nell’ambito forense, della magistratura e della Pubblica Amministrazione. «Sin dall’inizio di questo fantastico viaggio nel mondo dell’insegnamento - spiega Raffaele Viggiani - il mio obiettivo è stato quello di innovare e perfezionare le metodologie adottate, rendere unica l’esperienza degli studenti e massimizzare le loro probabilità di successo. Grazie anche ai docenti che mi accompagnano quotidianamente, abbiamo raggiunto traguardi favolosi. Il progetto Law Camp, con le sinergie scaturite dall’ingresso nel Gruppo Alpha Test, rappresenta per me una stimolante sfida e ha lo scopo di migliorare ulteriormente l’efficacia e la qualità della nostra didattica, perseguendo, quindi, l’obiettivo di formare professionisti in grado di affrontare con competenza le sfide di innovazione e complessità del mercato legale».