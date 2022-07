Nasce «Mete»: formerà i nuovi manager della digitalizzazione

Un servizio che viene svolto anche per i giovani che si rivolgono alla business school, che vengono messi “in connessione” con le forme di finanziamento messe a disposizione dalla Regione (è attualmente aperto il Bando Pass laureati) e dagli enti locali.

L’offerta formativa

Al momento l’offerta formativa prevede 13 master, dodici di durata annuale, in tutto 1.500 ore, che prevedono sei mesi di studio e sei mesi di stage (con rimborso delle spese). Si va dall’eCommerce e digital export management, al Finance and digital innovation , dal Tourism and travel experience management al Marketing & sales solo per citarne alcuni. L’unico master “short “ attualmente in calendario, della durata di 300 ore, è il master in Business administration. Il dettaglio dei corsi disponibili è consultabile al link: https://www.mete.education/it/. I corsi inizieranno tutti ad ottobre, seguendo il calendario universitario.

La formazione viene svolta preferibilmente in presenza. «Se non ci sono obblighi normativi – spiega Sebastiano – preferiamo avere le persone in aula; l’esperienza formativa non è mai solo trasferimento di conoscenze, ma è anche un’esperienza di relazione con il docente e con gli altri discenti; la formazione in aula è più completa». È comunque possibile la frequenza dei corsi attraverso la piattaforma professionale Cisco.

Sulla qualità dell’offerta formativa (accreditata Asfor) Sebastiano non ha dubbi: «Sono orgoglioso di affermare che più del 90% dei ragazzi di Spegea viene assunto subito dopo lo stage».

Nuove partnership

Mete sta siglando una partnership con la Scuola superiore per mediatori linguistici Regina Bona Sforza per fornire ai propri iscritti percorsi di intermediazione culturale, «perché per fare business con l’estero, soprattutto con certi Paesi, penso ad esempio alla Cina – conclude Sebastiano – è importante conoscere la cultura del luogo e il contesto sociale in cui si opera».