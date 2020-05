Nasce Miocinema la piattaforma d’autore solidale alle sale Al via il 18 maggio la prima piattaforma italiana per i film d’autore bloccati dal coronavirus, che devolve il 40% dello streaming agli esercenti di Cristina Battocletti

Una scena del film “I miserabili” di Ladj Ly, primo titolo lanciato il 18 maggio della piattaforma Miocinema

3' di lettura

Tenere caldo il pubblico affezionato alla sala per quando riapriranno i cinema: è questo l’obiettivo di Miocinema (www.miocinema.it), la piattaforma digitale che lancia online i film d’autore, la cui uscita in sala è stata bloccata dal coronavirus. «L’intenzione non è quella di traghettare il pubblico delle sale sulla piattafroma, ma il contrario», spiega Andrea Occhipinti, presidente della casa di produzione Lucky Red e uno dei partner dell’avventura digitale, in una conferenza via Zoom.

Il costo del biglietto dello streaming (di circa 7 euro) sarà devoluto per il 40% agli esercenti, che restituiranno il favore, quando sarà possibile riaprire i battenti, ospitando incontri con registi, attori e talents e dando rilievo e visibilità anche ad altri film d’autore e passati per i circuiti dei festival, presenti su Miocinema, la cui uscita in sala non era programmata.

Le sale avranno a disposizione un portale con un approfondimento virtuale, l’aggiunta di contenuti e di un percorso “filmico” coerente, mirato e costruito attorno alla pellicola (il costo di ogni visione varia dai 2,99 ai 3,99 euro). L’estensione digitale ha come obiettivo anche quello di attirare i giovani ad andare in sala, instaurando una dinamica costante e complementare tra offerta in sala e offerta domestica, sia in termini editoriali (selezione film) che promozionali (sconti, benefit, abbonamenti, etc.) con la finalità di far crescere il pubblico in sala .

Lucky Red, Circuito Cinema e MYmovies sono i tre attori di questa iniziativa, che prende il via il prossimo 18 maggio con il lancio dei Miserabili di Ladj Ly.

Il film - premio della Giuria al Festival di Cannes, miglior Rivelazione agli European Film Awards, candidato al Premio Oscar come Miglior Film Straniero, vincitore di quattro Premi César tra cui Miglior Film - è ispiratata alle sommosse di Parigi del 2005, è un’aspirazione al tema degli ultimi, ambientato nello stesso quartiere dell’omonimo romanzo di

Victor Hugo. Accanto ai Miserabili, l’utente può acquistare anche altri quindici film che sono stati premiati ai precedenti festival di Cannes.