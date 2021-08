Nasce Mobile Drive, la joint venture tra Foxconn e Stellantis per le auto connesse

Sul fronte dell’hardware saranno prodotti sisteni legati all’abitacolo intelligente e alla scatola telematica.



In futuro, i sistemi e soluzioni sviluppati da Mobile Drive saranno disponibili non solo per tutti i veicoli Stellantis, ma anche per altre case automobilistiche espandendo la portata e l'impatto della joint venture che sfida così player come Harman Samsung.