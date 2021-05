Nasce tra Modena e Torino la hypercar Fulminea da 2 milioni di euro

Il Battery Management System (BMS) è supportato da un software denominato “EVE-Ai” che ottimizza e attiva la richiesta di potenza tra i due sistemi energetici per massimizzare l'efficienza e le prestazioni della vettura, personalizzando la strategia di controllo in base all'ambiente, alle condizioni della batteria e allo stile di guida.

Design

La carrozzeria dalla linea scolpita viene combinata con allestimenti ed elementi tipici del mondo racing: assetto da competizione, elementi aerodinamici in carbonio, ala mobile posteriore che si integra nella carrozzeria a vettura ferma, brancardi sulle fiancate, estrattore posteriore, dischi copricerchi in carbonio, pinna di squalo e varie prese d'aria.

Per la prima volta è stato sviluppato un sistema di pannelli di metacrilato riciclato ad altissima trasparenza con luci a led RGB per creare, tramite un effetto a guida-luce simile a quello delle fibre ottiche, un design accattivante per i gruppi ottici posteriori, abbinato ad una funzione aerodinamica.



Un sistema di telecamere poi è stato integrato su entrambi i lati esterni dei parafanghi per sostituire gli specchietti retrovisori. Permette di registrare e proiettare in tempo reale all'interno della vettura ciò che si trova nel campo visivo esterno all’abitacolo. Per mantenere eleganza e purezza della vettura, le telecamere ruotano solamente durante le fasi di marcia e parcheggio.Le maniglie infine sono integrate della struttura di Fulminea grazie ad un innovativo sistema touch, non visibile.

I partner

Nella Motor Valley italiana hanno sede tutte le fasi di engineering e assemblaggio dell’auto, nel Torinese invece sono realizzati lo stile e la modellazione dell’hypercar in collaborazione con lo studio EPTA Design e con UCIF Modelli, con i gruppi ottici realizzati da EST Mobile.