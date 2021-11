Nasce Modulo 24 Società, la banca dati sul diritto d’impresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

La riforma della crisi d’impresa, la valutazione della continuità aziendale del nuovo contenzioso societario rappresentano un’importante sfida che avvocati, commercialisti ed aziende oggi devono affrontare. Ed è proprio per le decisioni che le società sono chiamate a prendere, sia nella gestione ordinaria sia nelle situazioni più difficili, che è importante avere una guida con strumenti strategici ed utili suggerimenti operativi.

L’iniziativa de «Il Sole-24 Ore»

Questa guida è «Modulo24 Società», la nuova banca dati del Sole 24 Ore che si avvale della direzione scientifica dell’avvocato Matteo Bonelli e di un comitato scientifico composto da decine di autori, appartenenti allo studio legale BonelliErede, che assistono regolarmente imprese e investitori nazionali e internazionali in problemi pratici del diritto societario.

Cosa è Modulo24 Società

Modulo24 Società ha un format digitale innovativo che unisce l’aggiornamento quotidiano, l’approfondimento di una rivista professionale, la trattazione specialistica di un manuale, le indicazioni operative di una guida pratica e la ricchezza documentale, i servizi e gli strumenti operativi di una piattaforma on line.

I contenuti della proposta

La banca dati fornisce:

- l’aggiornamento quotidiano con novità, sentenze e commenti degli autori del Sole 24 Ore;

- gli approfondimenti d’autore sui vari profili della gestione prudente dell’impresa, l’accesso alle fonti di finanziamento, la personalizzazione dei diritti sociali e le operazioni straordinarie, la crisi d’impresa;

- il massimario di legittimità e di merito, su tutte le fattispecie del diritto societario, l’impresa, la crisi d’impresa, le operazioni straordinarie, proprietà intellettuale e reati societari;

- i percorsi di giurisprudenza dove ogni istituto viene approfondito per dare evidenza alle posizioni consolidate e innovative;

- la rassegna di giurisprudenza di massime di Cassazione sul diritto societario;

- il Codice annotato relativo all’ inadempimento delle obbligazioni e fatti illeciti, con indicazioni sulle sentenze conformi, difformi e norma impugnata;

- la guida operativa con approfondimenti in materia di Dlgs 231, proprietà intellettuale e industriale e operazioni straordinarie;

- una rivista mensile che affronta le problematiche di ordine tecnico che il professionista è chiamato a risolvere;

- le questioni risolte in tema di procedure concorsuali, proprietà industriale, concorrenza, società, ricche di spunti interpretativi e orientamenti applicativi e il formulario, ovvero un vasto archivio di atti precompilati su società, procedure concorsuali, contratti commerciali.

Per tutte le informazioni sulla nuova banca dati: www.modulo24

societa.ilsole24ore.com