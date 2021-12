Nasce Mr Dee Still, rivista e sito e-commerce online sul beverage

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nuovo magazine online, che è anche un sito di e-commerce, dedicato al mondo del beverage, il primo di questo tipo per il settore, è appena nato da un’iniziativa di aziende e imprenditori genovesi.

Tutto parte da una nuova startup, denominata Mr Pot Still, che unisce, quali azionisti e creatori del progetto, Tobia Lorenzani (classe 1986, già customer marketing manager di bacardi, che è l’ad della società), Federico Bini (classe 1983, trader di Borsa) e Antonio Augeri (classe 1989, cofondatore della scuola di surf Roofless/Blackwave e ceo di Ogyre), oltre alle società Fos Greentech e Timossi (che da quasi 70 anni si occupa di distribuzione nel mondo beverage), soci di minoranza nonché partner tecnici della nuova avventura imprenditoriale, che detengono una partecipazione pari a 10% ciascuna.

Fos lancia la piattaforma online

Fos, Pmi di consulenza e ricerca tecnologica quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa italiana, ha comunicato di aver rilasciato online la piattaforma digitale di e-commerce Mr Dee Still, in favore della start up Mr Pot Still.

Mr Dee Still diventa dunque, spiega una nota, «il primo shoppable magazine del mondo del beverage: l’iniziativa ha l’intento di raccontare le storie dei produttori di distillati, dei più importanti cocktail bar del mondo e i trend che li caratterizzano, con l'obiettivo di rendere più consapevoli i consumatori rispetto ai loro consumi di tali prodotti».

Magazine con tutorial sugli aperitivi

I contenuti del magazine, prosegue la nota, «spazieranno da tutorial su come realizzare un perfetto aperitivo a casa, a conversazioni con musicisti e incontri con i piccoli produttori di spirits diffusi in Italia e nel mondo».