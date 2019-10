Nasce a Napoli il M5S 2.0: ora restyling e riforme, a partire dal Titolo V Grillo rassicura i critici, Fico fa il padrone di casa, Di Maio cede alla richiesta di più collegialità. Ma la riorganizzazione annunciata è piena di incognite di Manuela Perrone

M5S festeggia il taglio dei parlamentari: è vittoria del popolo

5' di lettura

La triangolazione è plastica: Beppe Grillo fa il «pompiere» e prova a spegnere i focolai di dissenso, Roberto Fico si comporta da vero padrone di casa e mette la sua autorevolezza “istituzionale” al servizio dell’unità del Movimento, Luigi Di Maio non cede lo scettro di capo politico ma accoglie la richiesta di maggiore collegialità lanciando la riorganizzazione che gli affiancherà «circa 80 persone» tra «facilitatori» nazionali (i responsabili dei temi), coordinatori regionali e referenti locali. Naturalmente sempre attraverso il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau, gestita dall’omonima associazione presieduta da Davide Casaleggio.

GUARDA IL VIDEO. Festa M5S per il taglio dei parlamentari

A Napoli parte ufficialmente il cantiere del M5S 2.0. Un Movimento proiettato nei prossimi dieci anni che si vede saldamente al Governo, perché - parole di Di Maio - «sarà sempre l’ago della bilancia al centro del Parlamento». Un Movimento che archivia la rabbia e punta allo studio e alle competenze. Un Movimento che confida di diventare adulto, dopo dieci anni vissuti da bambino precoce salito troppo in fretta sulle montagne russe del potere. Un Movimento a cui serve come non mai il “timbro” di Grillo per certificare e far digerire la metamorfosi. Il comico-garante è stato netto: «È inutile pensare che abbiamo la stessa identità di dieci anni fa, non è così, siamo diversi». E stavolta il suo «vaffa» non è più rivolto all’esterno, a quel «loro» indistinto - la casta, i poteri forti, il sistema - ma all’interno, a quel «noi» riottoso ad accettare il Governo con il Pd, Italia Viva e Leu. Figuriamoci i «patti civici» con i dem nelle Regioni, a cui Di Maio ha timidamente aperto senza sbilanciarsi ancora: bisogna prima capire come andrà la tornata elettorale in Umbria, il primo test sul territorio della strana intesa.

Se il compito di bacchettare gli assenti (gli ex ministri Toninelli, Lezzi e Giulia Grillo, gli ex sottosegretari Santangelo e Valente) se lo assumono Casaleggio e lo stesso Fico, tocca a Grillo, durante la «due giorni» napoletana di Italia 5 Stelle, incontrare i critici, ascoltare e spiegare le ragioni del nuovo M5S. Sabato vede la fedelissima Carla Ruocco, presidente della commissione Finanze della Camera, che già sul Sole 24 Ore aveva anticipato l’auspicio di una svolta basata su merito e competenza, e la deputata vibonese Dalila Nesci, che si era autocandidata in Calabria tra l’imbarazzo dei vertici. Domenica pranza con la vecchia guardia: Paola Taverna, vicina al grande assente Alessandro Di Battista, Carlo Sibilia, Nicola Morra. Grillo ribatte sul tasto della necessità dell’alleanza con il Pd, ma concorda sulla diagnosi di un eccesso di inesperienza e di “signorsì” intorno alla leadership di Di Maio che ha danneggiato il Movimento e fatto ribollire i gruppi parlamentari.

Per ripartire serve anche una nuova agenda riformatrice, dopo aver incassato i successi di quella storica, rivendicati con orgoglio a più riprese: il taglio dei vitalizi e quello dei parlamentari, il reddito di cittadinanza (poco citato, per la verità), la legge anticorruzione. È per questo che Di Maio annuncia una riforma del Titolo V della Costituzione, bollando come «scellerata» quella approvata dal Pd nel 2001: un riordino dello Stato e degli enti pubblici per assegnare più poteri ai sindaci, eliminare gli organismi inutili e «sapere con certezza chi decide». Da scrivere con i contributi di costituzionalisti ed esperti della Pubblica amministrazione che il capo politico pentastellato chiama a raccolta in un «Forum» prossimo venturo.