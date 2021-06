Nasce NewIT, il software per gli asset alternativi

2' di lettura

È operativo NewIT, veicolo per lo sviluppo di software di investimento su tre asset class: pmi quotate, startup e debito alle imprese, in ottica Esg e nuove tecnologie come analisi big data e blockchain. L'azienda - fondata dal ceo Domenico Doronzo e Daniele Anzellotti - per ciascun settore si avvale di un partner, rispettivamente: Hoop e il suo ceo Antongiulio Marti, WeAreStartiong e il suo ceo Carlo Allevi, Criptalia e il suo ceo Diego Dal Cero. «Realtà come NewIT sono funzionali anche in ottica dei nuovi Pir», fa notare Antonello Sanna, ceo di Scm e partner finanziario. Il primo passo è raccogliere capitali attraverso il crowfunding, aperto anche ai retail che beneficiano dei vantaggi di detrazione fiscale al 50%. Dopodiché l’azienda punta a creare un portafoglio di società ad alto potenziale. A quel punto utilizzando il machine learning e intelligenza artificiale verrà creato un algoritmo per gestire in autonomia i nuovi investimenti e selezionare nuove aziende di prospettiva.

Il modello di investimento è focalizzato sulle realtà ad alto potenziale di crescita, con possibilità di leadership di settore, sostenibilità, Esg e anche con un'ottica di sostegno alla crescita dell’economia reale e del tessuto produttivo italiano.



NewIT offre l'opportunità di un vantaggio fiscale, grazie allo status di Startup Innovativa che consente agli investitori di avere accesso alla detrazione del 50%, quindi con un ritorno immediato che dimezza il rischio sul capitale. Inoltre, NewIT operando con una struttura patrimoniale nella forma di holding, permette agli investitori di trarre vantaggio non solo dal business stesso dell'azienda ma anche dagli investimenti effettuati nelle partecipate riducendo il rischio ed aumentando il grado di diversificazione ed i potenziali ritorni.

Domenico Doronzo – presidente e fondatore di NewIT ha sottolineato: «Con NewIT puntiamo a uno sviluppo sostenibile del nostro Paese ovvero realizzare un giusto profitto creando valore per il futuro ed allo stesso tempo custodendo e sviluppando il nostro presente. Perseguiamo questo obiettivo facendo nostri valori quali la trasparenza e l'onestà intellettuale, dove rispetto, valorizzazione e responsabilità verso le persone e il nostro Paese sono le nostre linee guida. Puntiamo quindi a sostenere e promuovere lo sviluppo dell'economia reale tramite investimenti nelle migliori realtà del territorio, per cercare di essere soggetti attivi della crescita del sistema Italia. Tecnologia ed Esg saranno due pilastri portanti nella selezione di aziende ad alto potenziale di crescita e di ritorno per gli investitori».