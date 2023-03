Nasce Nova, piattaforma web ligure per lo sviluppo d’impresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rendere fruibili, da un unico hub online, servizi, spazi, strumenti, finanziamenti, informazioni e opportunità per sostenere lo sviluppo imprenditoriale, costruire occasioni di networking e favorire il match tra imprese. Nasce con questo obiettivo Nova, piattaforma digitale ideata dal Comune di Genova.

Del market place fanno già parte 16 partner, pubblici e privati, e 90 soggetti, tra start up, Pmi, spin off e grandi imprese, nonché 180 servizi innovativi per la creazione e sviluppo di impresa. E più di 100 prodotti, servizi e tecnologie; questi ultimi a disposizione sul portale Vetrina Imprese, creato nel 2021, che è collegato alla piattaforma ed è stato il primo passo del percorso che ha portato alla creazione di Nova.

Il market place dell’impresa

Grazie al nuovo market place appena realizzato (nova.comune.genova.it), hanno spiegato Lorenzo Rizzo, vicedirettore Business unit digitalizzazione enti locali liguri e Caludio Oliva, direttore del Job Centre di Genova, «le imprese e le persone che intendono fare innovazione, attraverso un agile sistema di navigazione possono individuare i servizi presenti sul territorio: accesso al credito, incubazione, formazione, informazione, nonché opportunità di collaborazione e anche spazi in cui costruire o sviluppare il proprio business».

L’obiettivo di Nova, hanno aggiunto, è «di favorire e supportare lo sviluppo di imprese innovative e dare, così, risposta ad alcune sfide strategiche per la crescita del territorio, come l’innovazione tecnologica, l’industria creativa e lo sviluppo turistico».

Obiettivo: collaborare e innovare

Finanziato dal Programma operativo nazionale Città Metropolitane 2014 – 2020, in collaborazione con Liguria Digitale (azienda della Regione per la digitalizzazione) e con gli stakeholder pubblici e privati che partecipano a Nova, questo nuovo ecosistema digitale, nato appositamente per favorire collaborazioni e progettualità, ha sottolineato Rizzo, «renderà accessibili con un clic tutti i servizi necessari alla creazione e all'innovazione d'impresa».