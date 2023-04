Nasce la nuova Leasys: più grande e più europea

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Per il settore della produzione di auto Il compianto Marchionne aveva stimato che si sarebbe arrivati a cinque big player. Ebbene, il mantra della concentrazione coinvolge sempre più anche gli operatori del noleggio a lungo termine. Dopo l'incorporazione di LeasePlan da parte di ALD Automotive, si registra una nuova nascita nel panorama europeo dei servizi automotive.

Leasys è la nuova società di mobilità, posseduta in quote paritetiche da Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, che incorpora le attività della “vecchia” Leasys e Free2move Lease. Quest'ultima è la business unit dedicata al noleggio a lungo termine per i marchi Peugeot, Citroen e Ds, Opel e Vauxhall. La “nuova” Leasys, presente in 11 paesi europei, parte con una flotta gestita di 828.000 veicoli. A livello numerico l'ambizione è di arrivare ad una flotta di un milione di veicoli entro il 2026, aumentandone il valore del 50%.

Secondo la società, un contratto su due avrà per oggetto un veicolo elettrico. Inoltre, in Leasys prevedono di raggiungere in 3 anni 1.300 occupati crescendo del 30% rispetto ad oggi. Il focus della società sarà sul noleggio a lungo e a medio termine, sul fleet management e sui servizi innovativi quali il noleggio per per use, la locazione su veicoli usati, il noleggio a lungo termine con chilometraggio illimitato. Multicanalità, multibrand e digitalizzazione saranno i pilastri chiave della strategia. Un ruolo chiave sarà attribuito in tutta Europa alla rete di vendita e assistenza post-vendita di Stellantis. La convergenza operativa tra le due aziende è stata raggiunta grazie all'implementazione di un unico sistema operativo europeo che è anche accessibile alla rete commerciale.