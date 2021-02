Nasce il nuovo governo Draghi: ecco la squadra di governo

Una squadra di governo all’insegna della coesione, sociale e delle forze che sosterranno l'azione dell'esecutivo. Un esecutivo scelto da Mario Draghi, come prevedono le prerogative costituzionali, con molti politici. Nessuna mossa frettolosa, tutto studiato nei minimi dettagli per giungere a una squadra di alto profilo consegnata al Quirinale al momento dello scioglimento della riserva. Tutto rispettando la regola del silenzio. Quello di cui si è parlato di più è il superministro della Transizione ecologica, caldeggiato da Grillo e annunciato dalle associazioni ambientaliste, per la svolta green del Paese che fino a qualche anno fa appariva una utopia. Oggi alle 12 la cerimonia del giuramento. In totale l’esecutivo è composto da 23 ministri, di cui otto donne, mentre gli uomini sono 15.