Nasce un nuovo ordine mondiale, sotto il segno dell’incertezza

Non sono le prove di governance più o meno riuscite ma quelle di caos globale a tenere la scena.

Non solo perché il coronavirus è il nuovo flagello mondiale che ha colto tutti di sorpresa, fa ballare le Borse, spezza le catene del valore e chiama recessione. E per di più si incrocia, aggravando ulteriormente il quadro economico generale, con la guerra del petrolio in atto tra Russia e Arabia Saudita: la prima spera con i mini-prezzi di affondare la produzione americana da shale destabilizzando anche Wall Street, la seconda ha vari conti da regolare dentro e fuori dall’Opec (ammesso che il gioco non sfugga di mano a entrambe).

A far barcollare il fragile ordine mondiale nato a Pittsburgh nel 2008, che ben poco aveva in comune con quello di Yalta saltato nel 1989, è stata la fine degli ammortizzatori politico-diplomatici che riuscivano in qualche modo a puntellarne almeno l’architettura formale. È stata la rottura plateale degli equilibri di potenza che ha scatenato e continua a scatenare una sorta di corsa al liberi tutti, in cui tutti ma proprio tutti, grandi, medi e piccoli attori, si sentono autorizzati ad agire fuori da tutti gli schemi e senza limiti apparenti.

L’America di Donald Trump è diventata la personificazione stessa degli stravolgimenti fuori da tutte le righe: sventolando le bandiere dell’America first ha liquidato il multilateralismo (peraltro in crisi da tempo) per giocare sul doppio tavolo dei rapporti bilaterali imbevuti di aggressività economico-commerciale e di disimpegno politico-militare in un’alternanza di stop and go imprevedibili e quasi sempre destabilizzanti per gli interlocutori. Dalla Cina alla Nato fino all’Europa.

Da difensori e animatori dell’ordine internazionale, quasi sempre il loro, gli Stati Uniti ne sono diventati i nuovi destabilizzatori, per raddrizzare i vecchi e restare al centro dei nuovi equilibri mondiali. Con la Cina di Xi decisa più che mai a conquistare il ruolo di principale antagonista per cominciare. Con la Russia di Putin non meno determinata a sedere nel triangolo dei più Grandi. E l’Europa che in poco più di un decennio è entrata in piena dissolvenza, una comparsa ai limiti dell’irrilevanza completa ormai su qualsiasi scacchiere decisionale.