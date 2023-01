Nasce dal Pantheon il calcestruzzo autoriparante che punta al futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Come mai i monumenti del passato hanno resistito per secoli, mentre oggi gli edifici mostrano i loro limiti dopo qualche decennio? È una questione di materiali o di tecniche costruttive?

Ne è un esempio il Pantheon di Roma: eretto 1905 anni fa, è arrivato intatto fino ai nostri giorni resistendo a terremoti, incendi, intemperie e all'incuria dei secoli. A indagare il segreto alla base della resilienza del calcestruzzo con cui fu costruito all'epoca degli antichi romani è una ricerca cominciata nel 2017 e guidata dal chimico Admir Masic, professore associato di Ingegneria ambientale del Mit-Massachusetts Institute of Technology, che ha identificato gli elementi che ne hanno permesso la straordinaria longevità.

Loading...

A partire da questo studio – appena pubblicato da Science Advances - la start up italiana Dmat, deep tech company specializzata in materiali d'avanguardia, ha iniziato a sviluppare una tecnologia innovativa per creare nuove tipologie di calcestruzzi durevoli e sostenibili, senza aumentarne i costi di produzione, che ruotano attorno alla capacità di autoriparazione.

Fondata da Paolo Sabatini, insieme, tra gli altri, a Carlo Andrea Guatterini e al belga Nicolas Chanut, Dmat è da poco sbarcata negli Stati Uniti dando vita a una newco che si occuperà anche della produzione dei calcestruzzi con queste nuove caratteristiche.

Certificata in Svizzera dall'Istituto di Meccanica dei Materiali, questa nuova generazione di calcestruzzi è caratterizzata dalla capacità di autoripararsi. La tecnologia di Dmat garantisce inoltre un significativo abbattimento dei costi e delle emissioni di CO2 rispetto ai prodotti presenti sul mercato, secondo quanto afferma la società.