Nasce la patente di qualità per colf e badanti. Nel settore irregolari sei lavoratori su dieci

«Sebbene siano chiamati ad occuparsi della parte più fragile della società – sottolinea Alessandro Lupi, vicepresidente Assindatcolf e di Ebincolf (ente bilaterale del comparto) – ovvero degli anziani, dei bambini, dei malati, dei disabili e della casa, quasi sempre ai domestici non sono richieste specifiche competenze. Un paradosso che vogliamo invertire con l'entrata di vigore della nuova norma tecnica Uni».



Adesso, la prima volta, ricorda Lupi, sono stati messi nero su bianco i requisiti minimi per svolgere con professionalità il lavoro di assistente familiare. Per ognuna delle tre figure (colf, badante e baby sitter) vengono individuati precisi compiti da svolgere in casa, mettendo in pratica conoscenze definite , abilità e competenze, in accordo con il quadro europeo delle qualifiche European qualifications framework.



Ora, prosegue Lupi, «colf, badanti e baby sitter potranno accedere, su base volontaria, a un esame per ottenere la “patente” di qualità, con l’obbligo, tra gli altri requisiti, di sottoscrivere un codice deontologico: nove regole di comportamento da tenere in casa, a partire dal rispetto della privacy della famiglia».



Per accedere all’esame occorrono tre requisiti: conoscenza base della lingua italiana; attestato di partecipazione a un corso di formazione di almeno 40 ore per colf e di 64 ore per badanti e baby sitter; un regolare contratto di lavoro domestico di almeno 12 mesi in un triennio.



Da quanto emerge dai dati di Assindatcolf, comunque, in Liguria cresce il numero dei lavoratori domestici impiegati regolarmente presso le famiglie liguri: nel 2018 erano 29.395, contro i 29.338 del 2017. Un trend in controtendenza rispetto a quello nazionale, che registra in calo, da quasi un decennio, il numero di colf e badanti assunte con regolare contratto di lavoro.