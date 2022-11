Nasce Le Petit Pulle, marchio di maglieria 100% made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

È arrivata a Prato anni fa dalla Francia, grazie al matrimonio con un imprenditore della moda. Loubna Solhi, 44 anni, origini franco-marocchine, non aveva mai pensato che il maglificio di famiglia - La Maglia, che da 30 anni produce capi da uomo per marchi premium, soprattutto in lana - sarebbe stato il mezzo per realizzare un progetto proprio. Fino a quando non è scoppiata la pandemia, che ha costretto tutti in casa in tuta da ginnastica, spargendo dubbi e torpore.



«A quel punto ho capito che le donne avevano bisogno di sentirsi più sicure di loro stesse – spiega Loubna – perché il periodo che stavamo vivendo era terribile. E ho cominciato a lavorare a una linea di maglieria che esaltasse la femminilità con capi senza-tempo. L’idea di fare un marchio proprio qui in azienda c’era sempre stata, ma nessuno l’aveva messa in pratica».

È nato così Le Petit Pulle: «Ho voluto femminilizzare la parola pull e ho voluto legare il nome del brand alla Francia, che è il mio Paese d’origine – spiega Loubna - anche se la linea è 100% made in Italy perché per me la creatività e il gusto italiani sono valori assoluti. Sono stata folgorata da Firenze, è una città che m’ispira e m’affascina, e ora con questa linea vorrei tanto far lavorare gli artigiani della zona per cercare di aiutare il made in Italy».

I capi Le Petit Pulle sono maglie, top, abiti e gonne minimalisti ma con un dettaglio particolare come la ruche, lo scollo o la manica a palloncino. I colori sono nero, ecrù, panna, i filati sono lana, misto cashmere, viscosa. «Sono capi non gridati, che tutte le donne dovrebbero sempre avere nell’armadio – spiega Loubna – e sono capi che possono essere usati tutto il giorno, sia la mattina al lavoro che la sera per uscire, magari cambiando scarpe e accessori. Ho cercato la praticità pensando che io stessa avevo spesso difficoltà a trovare capi di maglieria femminili adatti alla mia età. Le Petit Pulle guarda alla fascia 25-45 anni».

La collezione di debutto è invernale, e una selezione per adesso è in vendita online sul sito del marchio. La rete distributiva è in via di costruzione con l’intenzione di sbarcare in boutique selezionate in Italia e all’estero. «Il primo anno punto a fare 1 milione di fatturato. Il prodotto è di qualità – afferma Loubna – e il prezzo è basso, 110 euro per una maglia, perché siamo produttori diretti. Vorrei diffondere il lusso accessibile e vorrei che le donne si rispecchiassero in questo progetto e si risvegliassero come è successo a me. Spero di riuscire a trasmettere questo messaggio».