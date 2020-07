Nasce la prima SiS, Lumen Ventures La società punta a raccogliere 25 milioni da investire in 4 anni in pmi e startup ad alto potenziale tecnologico e di crescita. di Mo.D.

Via libera della Banca d’Italia alla prima società di investimento semplice. Si tratta di Lumen Ventures, operatore di venture capital italiano che investe in pmi e startup ad alto potenziale tecnologico e di crescita.

La SiS, introdotta per la prima volta dal decreto Crescita, è un veicolo di investimento snello e finalizzato alla raccolta di capitali privati per dare impulso all’innovazione attraverso gli investimenti di venture capital. Ad una SiS è consentito di raccogliere risorse fino a un massimo di 25 milioni di euro, per investimenti in piccole e medie imprese non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività (quindi startup).

Lumen Ventures si affaccia al mercato prefiggendosi una raccolta di capitali pari a 25 milioni di euro da investire in quattro anni nel settore delle startup early stage.

«Credo fermamente che in Italia si trovino realtà imprenditoriali che non hanno nulla da invidiare a esempi esteri. Per questo ho deciso di avviare un progetto sfidante come Lumen Ventures nel mio Paese di origine, mettendo a frutto le competenze maturate a Londra come fondatore di una startup, prima, e da investitore, poi. Ho progettato Lumen Ventures insieme a un team under30 che ha già curato investimenti in numerose startup, prediligendo la SiS come veicolo» commenta il ceo e founder di Lumen Ventures, Davide Fioranelli, già fondatore di Freetrade a Londra Fioranelli, che aggiunge inoltre: «Una solida esperienza sul campo è per noi un fattore imprescindibile per supportare le startup. Senza aver operato in prima linea, è difficile comprendere i reali bisogni dei soggetti che si affacciano sul mercato: questo è senz'altro il valore aggiunto di Lumen Ventures. Non abbiamo una preferenza di settore ma contiamo di beneficiare dell'esperienza nel Fintech guardando in primo luogo agli ambiti Insurtech, Healthtech, Foodtech».