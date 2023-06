Nasce SiliconAuto, joint venture per i chip tra Stellantis e Foxconn

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via uno step ulteriore nella partnership tra Stellantis e Foxconn, colosso taiwanese dell’elettronica, noto per essere anche produttore di Apple iPhone.

Il gruppo automobilistico e Hon Hai Technology Group (questo è il nome per esteso di Foxconn) hanno annunciato la costituzione di SiliconAuto, una joint venture paritetica che, a partire dal 2026, si occuperà della progettazione e della vendita di una famiglia di semiconduttori per l'industria automobilistica con l'obiettivo di fornire non solo Stellantis, ma anche produttore di componenti e case automobilistiche. Non si tratta, a quanto pare di un vero produttore di chip, quanto piuttosto di un’azienda che sviluppa semiconduttori e li fa produrre a specialisti, in possesso delle cosiddette foundry di silicio.

Semiconduttori ad hoc per l’automotive

SiliconAuto fornirà ai suoi clienti semiconduttori esplicitamente progettati per il settore automotive necessari per il funzionamento dei numerosi moduli e funzioni controllati da computer, particolarmente importanti nei veicoli elettrici.I prodotti di SiliconAuto sono destinati a soddisfare il futuro fabbisogno di semiconduttori di Stellantis, Foxconn e altri clienti.

SilconAuto, è un tassello ulteriori sempre più stretti tra Stellantis e il gruppo hi-tech taiwanes. La joint venture è il risultato di un accordo tra Stellantis e Foxconn del dicembre 2021 per lo sviluppo di una famiglia di semiconduttori per applicazioni nel settore automotive. Oltre a SiliconAuto, Stellantis e Foxconn hanno costituito la joint venture Mobile Drive per lo sviluppo di un abitacolo smart grazie all'elettronica di consumo, alle interfacce uomo-macchina e ai servizi.

Strumenti e interfacce per i veicoli connessi

Mobile Drive si concentra sulla fornitura di cluster di strumenti, sistemi di infotainment e interfacce digitali di nuova generazione per veicoli connessi. Nel mirino anche cruscotti digitali di nuova generazione cioè uno degli elementi più distintivi delle auto moderne, sempre più tecnologiche, elettrificate e connesse.