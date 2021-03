Nasce il sito dedicato alle strutture senza barriere

Non solo casa

.Caseaccessibili.it è diviso in diversi settori: alberghi, appartamenti, spiagge, mercatino, B&B. «Si propone come strumento di lavoro, di comunicazione e di promozione, accrescimento di professionalità e percorso di aggiornamento, proprio in virtù della sua volontà di sensibilizzare e porre all'attenzione di tutti operazioni e luoghi senza barriere», dice la fondatrice.

Gli annunci promuoveranno strutture corrispondenti a precisi requisiti come l'assenza di barriere architettoniche in entrata, le dimensioni del bagno, il livello di accessibilità degli immobili. Questo renderà immediata e priva di fraintendimenti la comunicazione tra offerta e richiesta, consentirà di velocizzare le ricerche, oltre che rendere più facili le intermediazioni e valorizzare la professionalità dell'agenzia.

La prova

Il sito è nuovo e siamo andati a verificarlo. Innanzitutto le modalità di fruizione: per chi pubblica l'annuncio, si tratta di un sito a pagamento, mentre per l'utente finale è gratuito. Quanto costa dunque? Ci sono diverse offerte, che partono da quella base, con la quale per 15 euro si ha diritto a pubblicare un annuncio con visibilità per 90 giorni e a ricevere assistenza via mail. Con 55 euro scatta l'offerta Premium, con cui si possono inserire cinque annunci per 90 giorni e si ha diritto anche all'assistenza telefonica, fino ad arrivare alla promozione dell'Extended, 100 euro per dieci annunci per 90 giorni e assistenza telefonica.

Per hotel e B&B ci sono promozioni particolari, per le quali è prevista la gratuità di un annuncio con 180 giorni di visibilità e lo stesso vale per le spiagge (il costo di tali annunci sarebbe altrimenti di 30 euro).

Quanto agli annunci disponibili, essendo il sito appena stato lanciato ve ne sono ancora pochi, ma la fondatrice è ottimista.

Il mondo delle disabilità

Secondo l'Istat in Italia ci sono 3,1 milioni di persone con disabilità (includendo tutti i tipi di disabilità), pari al 5,2% della popolazione italiana. La maggior parte sono persone con oltre 75 anni di età (1,467 milioni) e, in quanto a generi, il 60% sono donne. Se a questo numero aggiungiamo anche le persone che dichiarano di avere limitazioni non gravi, il numero totale di persone con disabilità in Italia sale a 12,8 milioni.

Da una ricerca di LeNius.it, le persone con disabilità in Italia soffrono di elevate limitazioni nella sfera sociale, tanto che solo il 9,3% va frequentemente (pandemia esclusa, ovviamente) al cinema, a teatro, a un concerto, a visitare un museo, contro il 30,8% della popolazione totale. Tra le cause, la scarsa accessibilità: per esempio solo il 37,5% dei musei italiani è attrezzato per ricevere persone con gravi limitazioni.