Nasce Sportwig, la formazione sportiva diventa on demand

Lo sport acquista una nuova dimensione. Non solo campo o stadio, la nuova formazione sportiva passa per il web. Da una idea nata durante il lockdown della primavera 2020, nasce Sportwig, una piattaforma di e-learning tutta dedicata allo sport, che mette da subito a disposizione 40 video corsi (oltre 200 ore di lezione) tenuti da docenti esperti nella propria disciplina, cinque dei quali Campioni del Mondo, e promette un costante incremento di contenuti delle più importanti discipline sportive (si parte con 15 con l'obiettivo di ampliarle), dal calcio al rugby, dallo yoga alla boxe passando per il basket.

La formazione

Tra i “coach” che hanno messo a disposizione la loro esperienza ci sono il campione del mondo di sci Giorgio Rocca, il campione italiano di MMA Alessio di Chirico, l'ex capitano della Nazionale di rugby Marco Bortolami, il campione europeo dei pesi medi Emanuele Blandamura, l'esperto di fotografia sportiva Ray Giubilo e il l'allenatore di pallacanestro Marco Calvani. Sportwig vuole permettere a chiunque — appassionati, professionisti e allenatori — di intraprendere un viaggio all'interno del proprio sport preferito da affrontare a tutto tondo, toccando da un lato gli aspetti prettamente tecnici della disciplina e dall'altro quelli manageriali, comunicativi e di marketing. Il tutto attraverso formazione a distanza, dando la possibilità di ottenere nuova professionalità nel mondo dello sport.

Il team fondatore

Il team fondatore di questa nuova piattaforma è composto da sette professionisti (Mirko Clemente, Daniele Goegan, Diego De Lorenzi, Stefano Biglietti, Andrea Ferrante, Giacomo Surano e Andrea Priore) che vogliono unire in un unico prodotto i due aspetti del professionismo sportivo (tecnico tattico e manageriale) con dell'on demand. «In pieno lockdown abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale. Siamo partiti con un sito di test studiando il comportamento degli utenti e riscontrando da subito ottimi risultati», ha dichiarato l'imprenditore milanese Mirko Clemente, spiegando che «uno dei principali problemi dello sport è la mancanza di professionisti, tanti i volontari (per fortuna) ma pochi di loro hanno il tempo, la voglia o le risorse per formarsi in modo adeguato. L'idea nasce proprio da questa esigenza: formazione professionale e mirata».

Il modello

Sportwig si rivolge sia a utenti B2C sia B2B ed «è anche organizzata per fornire al target delle aziende il supporto per realizzare progetti finalizzati a perseguire con efficacia importanti obiettivi come, ad esempio: aumentare il benessere dei propri dipendenti, offrendo l'accesso ai contenuti che proponiamo sulla nostra piattaforma, o gratificare la propria clientela proponendo i contenuti Sportwig come benefit o premio nel contesto di in un programma di fidelizzazione», ha aggiunto Stefano Biglietti, Business Development Office.