Nasce Supercraft, la piattaforma web per creare prodotti personalizzati

I punti chiave Enea, con una serie di partner, ha creato una piattaforma hi-tech per fornire strumenti digitali alle aziende manifatturiere

L’obiettivo è quello di permettere alle aziende di rispondere alle esigenze del mercato creando prodotti personalizzati

La piattaforma permette di sviluppare il design e scaricare il file 3D da inviare in produzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Parole d'ordine: ideazione, condivisione e costruzione. E, oltre a una piattaforma digitale, l stampa in 3D. La rivoluzione del design e dell’artigianato viaggia in rete, sposa creatività e tecnologia e si giova della stampa tridimensionale. La nuova frontiera della manifattura guarda verso nuovi scenari grazie a Supercraft «innovativa piattaforma web di design evoluto e artigianato digitale», pensata per «condividere strumenti e servizi altamente tecnologici e garantire alle aziende la personalizzazione di ogni prodotto lungo tutto il processo». Una sfida vera e propria che riunisce l’Enea, con il Laboratorio Cross-Tec del Centro Ricerche di Bologna, Romagna Tech (coordinatore), Mister Smart Innovation, e le università di Bologna e Reggio Emilia.



Il funzionamento della piattaforma

«Si tratta di una rivoluzione hi-tech nel campo della manifattura, supportata dai nuovi artigiani digitali e garantita da tecnologie innovative come la stampa 3D - dice Sergio Petronilli, ricercatore Enea e curatore del progetto con i ricercatori Alessio Ubertini, Alex Coppola e Gianluca D’Agosta -. Rispetto ai processi produttivi tradizionali l'utilizzo di tecnologie di fabbricazione digitale e additiva permette di dare una risposta concreta alla crescente richiesta di personalizzazione di prodotto da parte del mercato». Quanto al funzionamento, è lo stesso ricercatore a spiegarlo: «Una volta scelta la configurazione tra le migliaia messe a disposizione dalla piattaforma, eseguendo il download si può ottenere il file 3D da inviare al Rapid Manufacturing System per la produzione della poltrona». Non è tutto, giacché attraverso la piattaforma le aziende della stessa filiera «potranno sviluppare ulteriormente il design dell'oggetto, con la possibilità di produrre velocemente e a costi contenuti pochi pezzi in serie limitata oppure oggetti unici su misura. Inoltre, i nuovi artigiani digitali potranno esplorare il potenziale di strategie di produzione distribuita e collaborativa che queste tecnologie abilitano».

Loading...

Modelli tridimensionali anche senza competenze Cad

A far funzionare l’insieme poi, la tecnologia Igm (interactive generative modelling) necessaria per la messa a punto della piattaforma web 3D« che garantisce la personalizzazione del prodotto, in un'ottica di continuous mass customization».«In questo modo - conclude Petronilli -, ogni attore della filiera produttiva, pur non avendo competenze di modellazione Cad, può mettere a punto il proprio modello 3D, configurandolo in maniera interattiva tra le migliaia di combinazioni possibili messe a disposizione dalla piattaforma e inviarlo a un rapid manufacturing system dove tecnologie integrate di stampa 3D possono produrlo nei più svariati materiali». Nuovo corso tra creatività e tecnologia, condivisione e rivoluzione digitale.