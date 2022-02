Nasce “The Artist Garage”, piattaforma per gli artisti emergenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo la presentazione al Linecheck Festival di Milano all’interno della “Milano Music Week” lo scorso autunno, prende il via TAG - The Artist Garage , la prima piattaforma digitale completamente dedicata agli artisti musicali emergenti.

Nata in Italia, a Udine, TAG è destinata al settore musicale e discografico e offre ad artisti e manager un portale di servizi finalizzati alla gestione di tutti quei processi riservati alla filiera musicale: dalla produzione, alla pubblicazione fino alla promozione di nuovi prodotti con l’obiettivo di dare supporto agli artisti, sostenendoli soprattutto nelle fasi iniziali d’ingresso nel mercato discografico.

Loading...

La distribuzione digitale

Grazie alla piattaforma e ai servizi ultra tecnologici, l'artista può pubblicare, promuovere e vendere la propria musica in tutto il mondo in sole 72 ore e su oltre 150 store di streaming e download, come ad esempio Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, Instagram o TikTok, senza la necessità di avere un contratto discografico.

Così facendo, l'autore può mantenere il controllo dei propri diritti e monitorare i propri guadagni generati da ogni ascolto, così che gli artisti stessi possano avere più strumenti per rendere sostenibile – anche economicamente – la propria carriera.

La produzione

The Artist Garage va oltre la distribuzione digitale supportando gli artisti con un servizio che copre anche la produzione musicale. Infatti, grazie alla collaborazione tra gli studi di registrazione associati Artesuono (Cavalicco) e East Land Recording studio (Cormons), è possibile registrare, mixare e masterizzare i propri brani utilizzando apparecchiature di ultima generazione, anche in tempo reale in modalità completamente online.