Nasce un think tank per aiutare gli imprenditori a collaborare (e uscire presto dalla crisi)

Secondo gli ideatori la fase post coronavirus sarà come risvegliarsi in un nuovo mondo. «È necessario un cambio repentino del paradigma culturale, organizzativo e logistico del modello di impresa. La crisi può anche ispirare, creare nuove conoscenze e generare nuove opportunità per quelli che sono in grado di coglierle - dice Di Fausto - Bisogna però prepararsi alle nuove sfide facendo partire nuovi progetti per rendere la propria impresa competitiva, innovativa, veloce, digitale, pronta a un nuovo mondo e parte di un ecosistema di alta qualità e resilienza».

L’idea di base è il passaggio dall’impresa delle persone alla comunità di imprese diverse, fino a diventare acceleratore di ecosistemi.

«Immaginiamo che le imprese non si limitino a fare rete, come è accaduto fino ad oggi, ma si sostengano reciprocamente con il trasferimento di know how, con la condivisione di buone prassi, con l’approccio multidisciplinare e perché no? Anche con un importante supporto economico», aggiunge Di Fausto.