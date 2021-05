Nasce a Torino CineVr, il primo cinema in virtual reality (con una sala dedicata)

3' di lettura

CineVR è la prima sala cinematografica italiana permanente completamente dedicata al VR, con una programmazione giornaliera continuativa di 8 ore che propone film ideati e concepiti con questa tecnica. Realizzata in collaborazione con Rai Cinema, sostituisce le aree dedicate al 3D e ad Amore&Morte, due delle tredici chapelle che circondavano l'Aula del Tempio, cuore del museo e della Mole Antonelliana. Come spiegato nel corso di un evento online di presentazione ogni mese verranno presentate nuove proiezioni collettive con visori VR e saranno organizzati incontri con esperti e professionisti del settore. «Abbiamo già una programmazione e corti prodotti da noi - ha spiegato al Sole 24 Ore Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema -. La realtà virtuale può sembrare inquietante ma risponde a esigenze di alfabetizzazione digitale e sopratutto attrae un pubblico più giovane». Finora il cinema in realtà virtuale è sempre stata considerato un figlio di un Dio minore rispetto al gaming. Eppure, le potenzialità riducendo l’interattività rendono questa tecnologia particolarmente interessante per studiare nuove forme di regia. «Non è paragonabile ad altre esperienze - sottolinea l’ad -. Il corto è un contenuto che si presta bene per questa tecnologia ma siamo all’inizio di una esplorazione più ampia».





Come funziona.

Sulle 40 chaise longue dell'Aula del Tempio sarà possibile assistere, solo ed esclusivamente su prenotazione, alla preview dei film che dal giorno dopo saranno caricati sui visori delle due salette, implementando una video-library che si arricchirà con titoli che entreranno a far parte delle collezioni del museo.Il pubblico che entra al Museo Nazionale del Cinema potrà scegliere uno dei film presenti nella library dei visori e prenotare la visione direttamente al desk della realtà virtuale. Le proiezioni saranno a ciclo continuo e un sistema di igienizzazione tecnologicamente avanzato permette di sanificare i visori in 1 minuto, assicurando gli standard previsti dalle normative vigenti. «Intendiamoci - chiarisce - credo che il cinema classico quello in sala non morirà mai. La realtà virtuale rappresenta una modalità produttiva diversa, è animata da nuovi attori e nuovi soggetti produttivi ed è in grado di generare fortissime emozioni. Pensate vivere un concerto dal vivo sul palco vicino ai propri artisti preferiti. Dobbiamo quindi accettare che anche il cinema come internet ha una coda lunga, con forme espressive complementari come avviene per la televsione in streaming».

Le prime uscite.

I corti ‘Happy Birthday' e ‘Revenge Room' e il documentario ‘Lockdown' saranno i primi tre contenuti della programmazione VR del Museo. Revenge Room di Gennaro Coppola (2020, 8'), con Eleonora Gaggero, Luca Chikovani, Manuela Morabito e con Violante Placido con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni. Un racconto multipiattaforma dalla forte valenza sociale che affronta una tematica di grande attualità: il porn revenge (versione lineare e VR 360°). Una produzione One More Pictures con Rai Cinema

Il film è presentato in anteprima nella versione VR

Happy Birthday di Lorenzo Giovenga (2019, 8'), con Jenny De Nucci, Fortunato Cerlino

e con la partecipazione straordinaria di Achille Lauro. Un progetto transmediale su un tema complesso come quello dell'isolamento sociale. Identificato con il termine giapponese “hikikomori”, sempre più diffuso tra i giovani e giovanissimi (versione lineare e VR 360°). Una produzione One More Pictures con Rai Cinema

Lockdown 2020. L'Italia invisibile di Omar Rashid (2020, 12'). Un docufilm che racconta, attraverso l'utilizzo della realtà virtuale e le voci di Matilde Gioli e Vinicio Marchioni, un viaggio unico nella bellezza e nella desolazione delle più importanti città d'arte italiane durante l'emergenza Covid-19.