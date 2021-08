Nasce a Torino l’hub europeo per lo sviluppo di startup del gaming

2' di lettura

Si chiama Quickload powered by OGR Torino e si presenta come il primo progetto nato in Italia per l'accelerazione su scala europea dedicato alle startup che operano nel settore del gaming. Lo hanno pensato e realizzato l'hub Officine Grandi Riparazioni del capoluogo piemontese, 34BigThings (uno studio di sviluppo torinese di videogiochi premium acquisito da Saber Interactive lo scorso novembre) e Microsoft, che tramite il programma internazionale ID@Xbox (oltre 2mila i titoli lanciati al fianco degli sviluppatori) supporterà l'iniziativa con 100mila dollari, mentre Digital Magics, dpixel e Sellalab hanno collaborato in veste di investor partner.

Call aperta fino al 20 settembre

Le candidature sul sito quickload.dev sono aperte da venerdi 30 luglio (fino al 20 settembre 2021) e la call è rivolta a startup e progetti sia ambito entertainment che serious gaming; i candidati selezionati da un'apposita commissione di esperti saranno annunciati a novembre, verranno affiancati con un percorso di mentorship e avranno a disposizione le risorse necessarie per lo sviluppo del proprio business o delle relative idee creative. Il percorso di accelerazione vero e proprio prenderà il via il 6 dicembre, presso OGR Tech, e terminerà il 27 maggio 2022. Le migliori startup di serious e business game, infine, potranno essere selezionate per accedere al programma globale Microsoft for Startups.

Un mercato da 2 miliardi di euro

“Il percorso – ha spiegato in una nota Massimo Lapucci, Ceo di OGR Torino - si aggiunge agli altri sette programmi di innovazione già attivi presso OGR Tech e ha anche l'obiettivo di valorizzare e attrarre talenti in città, coltivandone la cultura imprenditoriale e creando collaborazioni con altri attori di rilievo a livello globale”. Il fine ultimo è naturalmente anche un altro, e cioè quello di accompagnare le startup più meritevoli a trovare spazio in un mercato, quello dei videogiochi, che nel 2020 ha generato in Italia un giro d'affari di 2,1 miliardi di euro con una crescita del 21,9% rispetto al 2019.