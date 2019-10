Nasce Uoman, marchio inclusivo e senza taglie che fa anche formazione al femminile Numeri aboliti, sono gli stili personali a orientare gli acquisti. E si può anche accedere a corsi di formazione, che magari porteranno a un lavoro. I fondatori di Uoman raccontano la filosofia e le ambizioni di un marchio nato per emancipare il modo di vestirsi di Chiara Beghelli

3' di lettura

«Inclusività»: è questa forse oggi la parola più potente nel mondo della moda. Determina crisi come quella di Victoria’s Secret, con le sue sfilate di modelle dai fisici talmente perfetti da sembrare alieni, oppure successi, come quello di SavagexFenty, linea di lingerie apprezzatissima proprio perché include anche i fisici molto più terrestri. Reali. Diversi, molteplici. Unici.

Per questo, quando la famiglia Gangarossa (che gestisce i negozi di Piazza Italia e Doppelganger, ma ha nella sua lunga esperienza anche collaborazioni con Benetton e Max Mara) ha pensato di lanciare un nuovo marchio di abbigliamento femminile, ha voluto immediatamente eliminare l’elemento più uniformante: le taglie. Ed ecco che Uoman, questo il nome del marchio, è il primo che propone delle silhouette, degli stili, ma senza numeri.

«Volevamo proporre qualcosa di diverso - commenta Barbara Titorri, direttrice creativa di Uoman -, mettere la donna al centro, riconoscerle la libertà di sentirsi bene con ciò che preferisce. Ci sono persone che, pur magre, amano vestirsi comodamente, e persone dal fisico più morbido che amano capi attillati. Uoman dà a tutte la possibilità di vestirsi secondo come ci si sente meglio».

I fit sono cinque, come cinque sono le lettere che danno vita a Uoman, ognuna l’iniziale di un nome femminile (Ulla, Olga, Margò, Altea, Nora). Non essendoci taglie, anche il personale di vendita delle boutique è stato formato in modo specifico, «con una particolare attenzione alla capacità empatica e quella di comunicare», spiega G uido Gangarossa, 31 anni, che ha il ruolo di cfo del marchio, basato fra Catania e Roma. Personale che indicherà alle clienti anche la postazione social, pensata per ogni negozio, in cui farsi ritrarre con l’outfit scelto, immagine che verrà postata sul sito di Uoman e sui suoi canali social per 48 ore.

Il negozio Uoman a Catania

Ma non è solo questo l’aspetto pià innovativo di Uoman, e forse neppure il più importante: «Abbiamo dato vita alla Fondazione Uoman che organizzerà appuntamenti formativi con professionisti dedicati alle donne, per dar loro dei suggerimenti che potrebbero diventare spunti lavorativi, o solo per alimentare degli hobby - prosegue l’imprenditore -. Ogni acquisto fatto nei nostri negozi, a prescindere dall’importo, darà diritto a un pass per seguire un primo corso formativo nella città dove si trova la boutique. Per accedere agli altri bisognerà effettuare più acquisti per un certo importo. Quello che vogliamo fare è valorizzare la fidelizzazione, non solo delle nostre clienti, ma anche di chi collabora con noi. E in ogni caso, per ogni acquisto effettuato, 10 centesimi saranno devoluti alla Fondazione, per alimentare i suoi progetti».