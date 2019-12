Nasce lo yacht eco-friendly, riciclabili tutti i componenti

Il processo di riciclo di Filava può avvenire con diverse modalità, a seconda della resina utilizzata per trasformare il tessuto in composito. Per ripulire la fibra dal vinyl effer che sarà usato per la barca, Amer Yachts ha individuato un processo di pirolisi in ambiente chiuso e inerte senza emissioni. Finito il ciclo, la fibra recuperata viene rispedita al produttore per essere reimmessa nel processo produttivo.

«In questo momento – prosegue la Amerio – stiamo studiando la sostituzione della fibra di vetro col basalto. Un domani, quando saremo perfettamente in grado di usare questo materiale, potremo sostituire il vinyl effer con bioresine che non avranno fumi da trattare. Queste bioresine attualmente sono in sperimentazione e non sono ancora utilizzate per un uso standard di costruzione. Peraltro, sia la produzione di Filava che il processo di riciclo sono elettrici».

Con il nuovo materiale Amer ha già fabbricato una consolle di timoneria: sarà montata sull’Amer F100 che sarà varato a luglio del 2020. «Poi – dice la Amerio – utilizzeremo Filava per gli stampi, che sono anche questi in vetroresina, degli scafi». La barca col nuovo materiale «sarà intorno agli 86 piedi, anche perché intendiamo produrla nel nostro cantieri di Bussana (Imperia) e pensiamo di metterla in commercio entro il 2022».

Lo yacht monterà i motori Volvo Ips che l’azienda già utilizza sulla nuova Amer F100, che è stata costruita, grazie a un attento lavoro sui pesi, sostituendo con vetri buona parte delle superfici in vetroresina. «Questi motori – sottolinea la Amerio – sono totalmente riciclabili, cradle to cradle ma hanno anche un’altra caratteristica: sono compatibili, senza alcuna modifica, con il biocarburante Hvo. Si tratta di un fuel basato su materiali riciclati, grassi vegetali e animali che vengono trattati con etanolo. Dell’Hvo al momento non parla nessuno e nessuno lo spinge. Eppure non è di derivazione fossile, è di alta qualità e, rispetto a un normale diesel, può arrivare al 90% in meno di emissioni di Co2. Per ora non è ancora in commercio ma i motori che noi utilizziamo sono compatibili con questo carburante».

Per quanto riguarda i costi di Filava, la Amerio non nasconde che sono più alti di quelli della vetroresina. «Però – afferma – si può recuperare, alleggerendo le strutture del 20% del peso e riutilizzando gli sfridi di produzione, che tornano in fornace e ridiventano materia prima».