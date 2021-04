Nasco Unico promuove giacche esclusive realizzate in modo sostenibile

Il recupero come protagonista

«L’idea parte dalla sartoria, ma il protagonista è il tessuto - spiega -. Alle pareti abbiamo appese pezze dei due metri necessari per fare una giacca. I capi sono unici e li costruiamo lavorando sulla identità della persona. Ci possiamo permettere di seguire la qualità, rieducare il cliente nell’acquisto, perché in realtà nessuno di noi ha bisogno di niente».

Il capo si costruisce insieme al cliente, dal tessuto ai bottoni e alla fodera, tutto viene personalizzato.

«Utilizzo materiali esistenti - dice Andrea -. Acquisto i tessuti da fornitori. La collezione è partita con un 30% di prodotto recuperato adesso siamo all’80%. È stato un percorso lento e difficile, ma adesso ho trovato dei fornitori disponibili ad adeguarsi alle mie richieste. Per quanto riguarda gli accessori lavoro molto con l’archivio. Acquisto bottoni antichi tramite i canali che mi forniscono il tessuto».

La vendita, dal primo incontro a un rapporto di amicizia

L’incontro con il cliente nello studio, che è parte della casa, è l’inizio del cammino per la realizzazione del capo. Poi in 15 giorni la giacca è pronta. «Informo di ogni passaggio della produzione e la consegno personalmente a casa della cliente, solo per l’estero spedisco» sottolinea Andrea.

Prima che il Covid stravolgesse le nostre vite venivano effettuate anche alcune vendite private, a Milano, Firenze, Londra, Istanbul. «Affittiamo una casa o una galleria d’arte e le clienti possono fare shopping in modo più lento e più consapevole» dice.