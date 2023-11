Naspi, ok con contributi per 13 settimane negli ultimi quattro anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ho cessato il rapporto di lavoro con il mio datore di lavoro, in seguito a dimissioni per giusta causa in quanto lo stesso non mi corrispondeva lo stipendio. Ora, non ho capito bene se ho diritto all’indennità di disoccupazione, Naspi, dato che mi dicono che la stessa spetta in caso di licenziamento e non di dimissioni. Credo che nel mio caso avrei diritto, dato che le dimissioni sono state forzate; potete spiegarmi bene come stanno effettivamente le cose e quali sono i requisiti per accedere alla prestazione?

Possiamo subito tranquillizzare il lettore, in quanto nel caso specifico delle dimissioni che avvengano per giusta causa, si ha diritto a percepire la Naspi. Infatti, la stessa prestazione spetta nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia dovuta a cause non imputabili al lavoratore; in pratica, deve esserci una disoccupazione involontaria. Tale situazione, ricorre anche se le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di non proseguibilità del rapporto di lavoro.

La materia della disoccupazione, ha avuto un riordino con il Dlgs 22/2015; la Naspi, è andata a sostituire le indennità Aspi e miniAspi, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. È riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici, 13, settimane di contribuzione contro la disoccupazione. Fino al 31 dicembre 2021, era necessario anche essere in possesso di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; con la legge 234/2021, di Bilancio 2022, si è provveduto all’eliminazione di tale requisito per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Abbiamo detto che lo stato di disoccupazione deve essere involontario e quindi, sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Però, come chiarito dall’Inps con varie circolari e messaggi, la Naspi è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per giusta causa motivate dal mancato pagamento della retribuzione, come il caso in argomento, dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, dal mobbing, ecc. Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della cosiddetta automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 del Cc. Per il perfezionamento delle tredici settimane, si considerano utili i contributi previdenziali, comprensivi di quota per la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione.

La Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Sì all’anticipo a chi inizia un’attività da lavoro autonomo

Percepisco la Naspi da circa un mese. Avrei intenzione di intraprendere un’attività autonoma come artigiano; in questi casi che succede? Perdo la prestazione o, come ho sentito dire, potrei chiedere la liquidazione anticipata della parte restante di disoccupazione che devo ancora percepire?

Effettivamente, esiste la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’indennità ancora spettante in caso si voglia iniziare un’attività autonoma. Infatti, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della Naspi può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Dato che la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo ha precisato l’Inps, in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro, non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della Naspi, deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi, deve restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

Assegno non oltre i due anni e accredito della contribuzione

Ho presentato domanda di Naspi, che ancora non mi è stata liquidata. Vorrei sapere per quanto tempo percepirò la prestazione, dato che ritengo di averne diritto e se durante il periodo di percezione di tale prestazione avrò diritto all’accredito figurativo della contribuzione nella mia posizione assicurativa.