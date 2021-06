Nata la seconda figlia di Harry e Meghan, si chiama Lilibet Diana

1' di lettura

Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia: si chiama Lilibet “Lili” Diana, un nome che è un tributo alla mamma di Harry, la principessa del Galles Diana, e la nonna regina Elisabetta seconda, dopo un anno di allontanamento della coppia dalla famiglia reale.

La bambina è nata venerdì 4 giugno alle 11.40 del mattino al Santa Barbara Cottage Hospital a Santa Barbara, in California. Nel comunicato è scritto che la mamma e la figlia stanno bene e sono tornate a casa. Lilibet Diana pesa circa 3,5 chilogrammi

«L’abbiamo chiamata Lili in onore della bisnonna, sua Maestà la Regina, il cui soprannome in famiglia è Lilibet - hanno spiegato Harry e Meghan - il suo secondo nome è stato scelto in onore della sua amata nonna, la scomparsa principessa Diana».

Il primo figlio di Harry e Meghan si chiama Archie e ha compiuto due anni il mese scorso.