Natale 2020 sempre più digitale: ecco le gift card da portare sotto l’albero

Cresce il business delle Gift Card. Oggi poi nell’epoca dello streaming e degli abbonamenti all-you-can-eat il digitale è diventato il regalo più facile ma forse più scontato.

Un Natale atipico, perfettamente in linea con un anno che definire anomalo è poco. Molti italiani dovranno fare i conti con le restrizioni degli spostamenti, altri probabilmente riusciranno a festeggiare a casa con i propri familiari: per tutti c’è la possibilità di fare un regalo anche a distanza, sfruttando strumenti digitali facilmente acquistabili online come le gift card. Il fenomeno, come confermano da Epipoli, azienda che per prima ha introdotto le carte regalo in Italia nel 2006, vive una fase di grande crescita: nel 2019 sono stati oltre 2,5 milioni i consumatori che hanno acquistato coupon sulla piattaforma MyGiftCard.it e quest’anno il numero di card virtuali vendute è addirittura triplicato. Sulla natura del regalo c’è solo l’imbarazzo della scelta spendendo anche solo 25 euro: si va dallo sportswear all’abbigliamento (Decathlon, Foot Locker, Zalando), dai prodotti per la casa (Carrefour, Ikea) ai videogiochi e all’intrattenimento (GameStop, Chili TV, Feltrinelli).

Carte prepagate per passare le feste con la serie Tv preferita

L’idea di regalare o regalarsi un abbonamento a un servizio di streaming o di pay Tv sarà per questo Natale probabilmente molto gettonata in considerazione delle previste limitazioni alle uscite serali. Per chi non vuole impegnarsi a lungo termine, un’opzione sono le carte ricaricabili e prepagate. Netflix, per esempio, propone le proprie “gift card”, e quindi carte di importo prefissato (25 o 50 euro i tagli più venduti) utili soprattutto per chi ancora deve entrare nell’universo delle serie Tv on demand. Una volta in possesso delle card, acquistabili presso le grandi catene di elettronica e nei franchising di videogiochi (sui canali online sono invece proposte come contenuto digitale per il download), si scoprono i codici da inserire nella pagina di accesso alla piattaforma e si parte. Il vantaggio? Non hanno scadenza, per cui possono essere usate con comodità, anche nel caso di disattivazione e successiva riattivazione del servizio.

Per gli amanti delle riviste e dello sport

Un buon libro è sempre un pensiero gradito ma se si è a corto di idee una soluzione alternativa può essere quella di regalare un abbonamento a un ampio portfolio di riviste da sfogliare in formato digitale. Readly offre in tal senso gift card natalizie che prevedono accesso illimitato (anche off line, dopo averli scaricati sul proprio dispositivo) ai contenuti di circa 5mila testate periodiche italiane per una durata di 3, 6 o 12 mesi. Una volta selezionata la card, si può aggiungere un messaggio personalizzato e stamparla o inviarla al destinatario direttamente via e-mail. Si spendono dai 30 ai 120 euro. Dal magazine all’evento sportivo live, quando si sta sul divano di casa, il passo può essere anche molto breve. Le card prepagate di Dazn, la piattaforma che si divide con Sky il palinsesto del campionato di calcio italiano, funzionano come quelle di altre pay Tv (della stessa Sky o di Mediaset Premium per esempio) e permettono di accedere alle dirette in streaming senza dover utilizzare la propria carta di credito o sottoscrivere un abbonamento. Sono disponibili nelle versioni da 1, 3 e 12 mesi con costi che variano dai 9,99 ai 99,99 euro

Come funzionano i buoni di Amazon

Il pregio delle Gift Card proposte dal colosso dell’e-commerce è la loro versatilità d’uso: sarà infatti il beneficiario a scegliere il regalo che fa al suo caso, pescandolo da praticamente tutto lo sterminato catalogo di accessori e prodotti dal negozio online più grande del mondo. Le opzioni percorribili sono diverse e le carte prepagate vengono inviate fisicamente per posta (consegna in un giorno) all’interno di una busta o di un cofanetto regalo (disponibile in diverse forme) con un biglietto di auguri personalizzato oppure via mail. Sono utilizzabili sempre e comunque tramite apposito codice in sede di acquisto e hanno validità di 10 anni a partire dalla data di emissione. I tagli vanno generalmente dai 20 ai 200 euro e l’unico requisito tecnico necessario è quello di registrarsi su sito di Amazon e creare il proprio account (dove il buono viene versato

Gli abbonamenti streaming

Con una carta si può regalare di tutto: app, libri, film, 60 milioni di canzoni e molto altro, utilizzandola su iTunes Store, App Store, Apple Books e per abbonarsi ad Apple Music, Apple Arcade e Apple TV+. Il claim che la casa di Cupertino ha coniato per invitare la propria community a regalare un prodotto hardware o un servizio digitale parla chiaro e lascia ampia libertà di scelta per quanto riguarda l’importo del regalo (da 25 a 2mila euro) e il contenuto del messaggio che verrà recapitato al destinatario via mail. Per gli appassionati di gaming del mondo Xbox, invece, un pensiero sicuramente gradito è il coupon (che prevede 3 mesi di accesso alla piattaforma Game Pass per scaricare e giocare in modo illimitato a più di 100 titoli per Xbox One e Xbox 360, fra cui Sea of Thieves, State of Decay 2 e Forza Horizon 4. Online (sul sito di Mediaworld, per esempio) si può acquistare a 29,99 euro e una volta ricevuto il codice digitale, basterà registrarsi a Xbox Game Pass e installare i giochi preferiti.Si torna al ristorante con i buoni regalo di TheForkSono circa 6mila gli esercizi italiani aderenti all’iniziativa, fra cui alcuni ristoranti della Guida Michelin, che il noto portale per la prenotazione dei tavoli ha lanciato in occasione delle prossime festività.