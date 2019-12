Natale in aereo: tornare a Catanzaro costa più che andare a Londra Le tariffe aeree che collegano le più grandi città del Nord agli aeroporti di regioni come Calabria, Puglia, Campania e Sicilia sono un vero e proprio salasso. Abbiamo fatto qualche calcolo di Biagio Simonetta

Censis, lo tsunami demografico e il grande esodo dal Sud

4' di lettura

«Torni a casa per Natale?». La domanda è ricorrente, per chi ha lasciato il Sud Italia in cerca di lavoro e fortuna altrove. Del resto Natale è sempre Natale, e reclama il riequilibrio degli affetti. Così, in questi giorni va in scena la corsa al biglietto aereo, al “passaggio” in macchina, all’'ultimo posto disponibile su quei bus che percorrono tutto lo stivale italico in 15 ore. Un tam tam che accomuna centinaia di migliaia di persone, tutte con lo stesso obiettivo: tornare al Sud, anche se per pochi giorni.

Il salasso delle tariffe per chi torna al Sud per le vacanze

Di che numeri stiamo parlando? Gli ultimi rapporti dicono che solo nel periodo compreso fra il 2002 e il 2017, oltre due milioni di italiani hanno lasciato le regioni del Mezzogiorno per trasferirsi altrove (incidendo pesantemente sul Pil del Sud italia). E circa la metà hanno trovato casa e lavoro nel Settentrione.

Un flusso continuo, che svuota interi centri del meridione, e che ripropone – in ogni momento – la famigerata Questione Meridionale.

Prezzi sempre più inaccessibili

Come ogni anno, però, la sorpresa sotto l’albero è amarissima. Le tariffe aeree che collegano le più grandi città del Nord agli aeroporti di regioni come Calabria, Puglia, Campania e Sicilia sono un vero e proprio salasso. Una spesa quasi folle e spesso inaffrontabile per chi viaggia con una famiglia al seguito. È una vecchia regola di mercato, certo: quando la domanda supera abbondantemente l’offerta, i prezzi lievitano. Ma ciò non basta a chetare il comune sentimento di dispiacere.

Perché nonostante possa sembrare assurdo, per molti meridionali che vivono al Nord, andare a Londra per Natale risulta più conveniente che recarsi a Catanzaro. Vediamo qualche esempio.