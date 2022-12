Natale attivista dei brand, poca leggerezza e tanto impegno sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nulla è come sembra, nella pubblicità come nella vita. È quello che racconta la nuova campagna di Natale promossa da John Lewis, storica catena britannica di grandi magazzini, immancabile nel suo appuntamento di fine anno con video emozionali strappalacrime o sorrisi. Quest’anno però la bilancia pende tutta per l’impegno sociale. Nel video di pochi minuti un uomo di mezza età decide di regalarsi uno skateboard e di allenarsi, con ovvie difficoltà.

Eppure quello che può apparire come un improvviso vezzo giovanilistico, una di quelle azioni accompagnate sui social dall’epiteto “ok boomer”, nasconde molto altro: verso la fine del racconto, un ragazzo con in mano il suo amato skate bussa alla porta di casa dell’uomo, accolto con l’assistente sociale per l’affidamento.

L’impegno sociale

In questo modo il colosso inglese decide di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’affido. Lo spot, dal titolo «The beginner», è nato grazie agli spunti offerti dalle associazioni Action for Children e Who Cares? Scotland. Soltanto in Gran Bretagna, gli affidi coinvolgono oltre 100mila bambini e migliaia di famiglie. C’è poi l’immancabile colonna sonora, in questo caso la cover di «All the Small Things» dei Blink 182, eseguita da Mike Geier.

Non solo narrazioni emozionali, ma anche azioni concrete, misurabili, contemporanee. Infatti la campagna è collegata al programma Building Happier Futures, lanciato proprio da John Lewis per supportare i ragazzi che hanno alle spalle esperienze di affido. Il 25% delle vendite di alcune linee del noto retailer sarà devoluto in beneficenza a favore delle associazioni. Coinvolgenti, emozionali, contemporanei. In fondo si tratta di video che declinano le sfide sociali e ambientali: è questo il nuovo storytelling che accompagna i brand.

Spot e donazioni

Così quest’anno le campagne di Natale dei colossi mondiali hanno deciso di virare sempre di più verso l’attualità. È come se quell’effetto evasione e, in fondo, quell’idea di ripartenza, che aveva accompagnato gli script delle sceneggiature dello scorso anno, sia svanito sotto il peso del conflitto bellico in Ucraina , dell’inflazione galoppante e del caro-prezzi che è arrivato a coinvolgere tutti i prodotti e servizi. «Tra le incertezze economiche globali, quest’anno le consuete celebrazioni saranno ricordate in un modo completamente diverso dai brand. Infatti la quasi totalità delle campagne prova a rispecchiare il difficile periodo per non apparire grossolanamente fuori dal mondo», ha scritto Amy Houston sul magazine americano The Drum, una delle bibbie del marketing contemporaneo.