Natale, la collezione Nonino celebra i 125 anni di storia

La Collezione Nonino Natale 2022 per brindare alle festività natalizie con le eccellenze della Famiglia Nonino che quest’anno celebra 125 anni in distillazione con metodo artigianale da quando Orazio Nonino, nel 1897, mise a fissa dimora l’alambicco fino ad allora itinerante. E proprio per celebrare l’anniversario propone, in versione limitata, per la prima volta la Grappa Nonino Cru Monovitigno® Picolit, impreziosita da un invecchiamento sotto sigillo di 10 Anni in Barriques Ex-Sauternes.

Nel catalogo delle festività anche l’amaro Nonino Quintessentia® Riserva invecchiato oltre 24 mesi in barriques di Rovere e piccole botti sotto sigillo, vincitore del Falstaff Spirits Trophy 2022 nella categoria Amari/Bitter/Aperitivi e che ha ottenuto il più altro riconoscimento nella categoria Amari della Ultimate Spirit Challenge 2022: il Chairman’s trophy. Per i gusti più classici due distillati che bene si abbinano ai dolci delle feste: la Grappa Nonino Riserva Aged 8 Years in barriques e la Nonino gran riserva Monovitigno® Merlot Aged 12 Years in Sherry Cask di Jerez de la Frontera preziosa Acquavite d’Uva barricata che esprime un’armonia olfattiva ricca e un gusto persistente al palato.