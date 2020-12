Natale: ecco il decalogo anti-Covid per pranzi e cenoni, dagli ospiti consentiti agli orari da rispettare Saranno giorni di festa all’insegna della sobrietà: no ai buffet, autocertificazioni alla mano. Molte famiglie scelgono di fare un tampone preventivo di Nicoletta Cottone

Sarà un Natale diverso. Uno dei riti della tradizione italiana quest’anno cambia profondamente. L’emergenza coronavirus e il giro di vite del governo dettato dal dpcm 3 dicembre e dal decreto legge di Natale - il 172/2020 del 18 dicembre - impongono sobrietà. E annullano le classiche tavolate delle feste, nel corso del cenone di Natale o del pranzo del 25 dicembre. Le regole sono affidate al buon senso dei cittadini: il governo non ha potuto esprimere divieti su quello che accade nelle case private, ma ha raccomandato di sedersi a tavola con il minor numero possibile di commensali non conviventi. Si mangia per forza a casa propria, da amici o da parenti, perchè i ristoranti sono chiusi. Ecco una sorta di decalogo per sedersi a un tavolo con parenti o amici.

1. Autocertificazione alla mano

Anche il giorno di Natale per spostarsi fra le 5 e le 22 è necessaria l’autocertificazione, da compilare in caso di controllo da parte delle Forze dell’ordine. Nella giornata il dpcm chiede dalle 5 alle 22 di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo per motivi di lavoro, necessità o salute.

2. Ospiti: aggiungi massimo due posti a tavola

Il decreto legge impone uno spostamento verso una sola abitazione privata, nella stessa regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 (dunque prima della mezzanotte) e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi. I due ospiti potranno essere accompagnati da minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale e da persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Cenone a tempo: entro le 22 tutti a casa

La mezzanotte si potrà passare insieme solo se poi si pernotta o si attendono le 5 del 25 dicembre per tornare a casa. Il 24 dicembre il cenone sarà, infatti, a tempo: entro le 22 tutti a casa. Il nucleo familiare convivente potrà avere al massimo due ospiti non conviventi, più eventuali figli minori o persone disabili.

3. Solo all’interno della propria regione

Ci sono una serie di disposizioni normative da rispettare, a partire dal divieto di spostarsi fuori dalla propria regione. Gli spostamenti in entrata e in uscita tra le regioni - salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute - sono infatti vietati già da lunedì 21, come previsto dal dpcm del 3 dicembre. Le faq del governo hanno precisato che il 24 e il 25 è possibile spostarsi anche verso altri comuni della propria regione.