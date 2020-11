Natale, linea dura per gli spostamenti tra le Regioni Nel nuovo Dpcm aperture sui negozi e sul coprifuoco La scuola potrebbe aprire prima delle Feste. Stretta Ue sullo sci di Barbara Fiammeri e Marzio Bartoloni

Negozi con le serrande alzate anche la sera, coprifuoco spostato alle 23 o alle 24, centri commerciali aperti anche nei week end, ma linea dura per gli spostamenti tra le Regioni compresi quelli dei parenti stretti che sognano cene e veglioni insieme ai familiari. Spiragli invece si aprono per la scuole in presenza per gli studenti liceali che potrebbero tornare in aula già dal 9 dicembre. Questa la linea che sta prendendo corpo in vista del Natale nel nuovo Dpcm atteso il prossimo 3 dicembre. Prima però arriverà la nomina del commissario per la Calabria. Sul tavolo del Consiglio dei ministri c'è quello di Narciso Mostarda, medico che dirige la Asl Roma 6. In alternativa c'è il nome del prefetto Luigi Varratta. La decisione è attesa a breve.

Natale: no al “liberi tutti”

L'attenzione principale resta rivolta però al pacchetto di misure che dovranno evitare di trasformare le feste natalizie in un nuovo “liberi tutti” come in agosto. Da qui la linea della massima cautela anche se l'Italia sarà quasi tutta «gialla» come lascia prevedere la curva dei contagi che rallenta: ieri 23.232 casi a fronte di 189mila tamponi, numeri che fanno scendere l'incidenza dei positivi al 12,3%, 3 punti meno rispetto alla settimana scorsa. Ma con il brutto dato dei decessi (l'ultimo a scendere) : ieri 24 novembre ben 853 morti.

La linea della massima cautela è sposata soprattutto dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha ricordato come «in questo momento gli spostamenti sono consentiti da zona gialla a zona gialla». Ma per Natale Speranza ribadisce anche che «bisogna evitare gli spostamenti non strettamente necessari». Dunque alla fine il disco verde per “sconfinare “potrebbe esserci solo per chi torna alla residenza.

Linea dura ribadita anche sul fronte vacanze sulla neve nonostante le proteste delle regioni alpine e delle categorie interessate, a partire dai gestori degli impianti che temono una perdita del 70% degli incassi. Anche perchè al danno rischia di aggiungersi la beffa del “rientro”dei vacanzieri e quindi del rischio importazione Covid.

Il coordinamento europeo

Il premier Giuseppe Conte ne ha parlato ieri 24 novembre con la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen per arrivare a un «coordinamento europeo» delle regole. Una telefonata nella quale, ha detto Conte, c'è stato un «ottimo scambio di vedute» su questo e altri temi. Posizione rilanciata anche da Nicola Zingaretti: «Sullo sci servono regole europee perchè è inutile chiudere in Italia e avere piste aperte al di là delle frontiere» ha detto il segretario del Pd.