Natale, sotto l’albero una montagna di rifiuti

Bisogna notare che le quote della raccolta differenziata non corrispondono al riciclato. Una parte di materiali potenzialmente riciclabili viene mandata ai termovalorizzatori e una parte in discarica, specie quando la differenziata è fatta male dai cittadini o il packaging è disegnato male. E ci sono anche casi in cui, per alimentare interessi personali, si butta tutto insieme nell’indifferenziato.

Il caso della plastica



Anche sulle bioplastiche, derivate da fonti non fossili, c’è ancora tanto da fare: molte non sono biodegradabili al 100 per cento e alcune non funzionano negli impianti di compostaggio. Il vero collo di bottiglia per il riciclo nostrano? La mancanza di impianti (a causa dei lunghissimi tempi di autorizzazioni ministeriali), gli investimenti (specie al Sud dove sta aumentando la quota di differenziata), la bassa qualità raccolta in alcune regioni d’Italia, e l’interesse a usare le plastiche come CSS, acronimo per Combustibile solido secondario derivato da rifiuti urbani.

Nell’economia circolare, la piramide delle priorità è guidata dalla riduzione dell’uso dei materiali, data dall’eliminazione o dal riuso dei prodotti. Segue l’impiego di materiali riciclati e infine l’ultima spiaggia è la produzione di energia, da limitarsi soprattutto a CSS altrimenti inutilizzabili.

Suggerimenti natalizi

«Per il Natale suggeriamo l’uso di carta riciclata: il 90 per cento di carta e cartone da imballaggio sono fatti con fibre secondarie provenienti dalla differenziata. Ma oltre al riciclo ci sono confezioni che si prestano magnificamente per essere riutilizzate o attraverso un uso domestico o come confezioni per un nuovo regalo», spiega Montalbetti.