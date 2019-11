Natale a tavola, 140 euro la spesa per famiglia Il budget è in linea con lo scorso anno. Gli spagnoli quelli che spenderanno di più: 173 euro. A Matera apre il villaggio contadino di L.Ben.

Per pranzo e Vigilia di Natale gli italiani spenderanno a tavola 140 euro come nel 2018 (Marka)

Gli italiani spenderanno quest'anno per la tavola e i cibi di Natale 140 euro a famiglia, la stessa cifra del 2018. Il dato emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base della Xmas Survey della Deloitte, divulgata a Matera (Capitale europea della Cultura 2019) dove da venerdì 29 novembre a domenica, con il “Villaggio contadino”, ci sarà “il primo appuntamento nazionale dedicato al Natale a tavola, la tradizione più radicata nella cultura degli italiani”.

La spesa degli italiani per i cibi delle feste di fine 2019 -ha sottolineato la Coldiretti - è «superiore del 7% ai 131 euro a famiglia messi a budget in media in Europa, dove gli spagnoli sono al vertice della classifica con una spesa di 173 euro a famiglia e in fondo ci sono i portoghesi con appena 107 euro». La preferenza per il tradizionale pranzo del 25 dicembre, la tavola più importante dell'anno, e la cena della vigilia va ai prodotti Made in Italy, spesso legati al territorio.





Gli italiani preferiscono i negozi tradizionali

3 italiani su 4 effettueranno i propri acquisti presso canali offline, ma cresce la quota di italiani che ricorrerà ai canali digitali (+5 p.p. rispetto al 2018). L'experience di acquisto rappresenta il driver più importante per recarsi presso i negozi tradizionali: si apprezzano i consigli di uno staff professionale, le politiche di cambio e reso, e l'atmosfera natalizia. I tradizionali negozi locali (43%) sono la prima scelta dei consumatori italiani, seguiti dalle catene specializzate (39%) e dai supermercati (37%), questi ultimi soprattutto per gli acquisti della categoria food & beverage.

Le ceste natalizie tra i desiderata sotto l’albero

La bottiglia di vino o di superalcolici o la classica cesta gastronomica continuano a essere apprezzati come regali in Italia soprattutto dal genere maschile. Nella classifica di Deloitte al primo posto ci sono libri, soldi, viaggi, trattamenti benessere e poi le confezioni natalizie con leccornie dolci e salate.