Natali (Unicredit): «Investire al Sud oggi conviene di più»»

Vedo una forte ripresa del turismo, in quasi tutte le regioni, con la Campania in testa. E registro l’interesse di grandi gruppi a investire in questo settore, sopratutto a Napoli. Turismo, cultura e agroalimentare rappresentano un triangolo d’oro del Sud d’Italia. Devo dirle che, a mio parere, al turismo e alla cultura bisognerebbe dedicare un piano molto aggressivo che punti a colmare le lacune dell’offerta ricettiva . Il dato da cui partire è chiaro: il Sud è il luogo più ambito per le vacanze, ma l’Italia occupa solo il quinto posto in Europa per l’incoming straniero.

Ma non basta il turismo a creare sviluppo e occupazione.

È così. Ma è anche vero che i segnali positivi ci arrivano anche dal manifatturiero. Ci sono imprese eccellenti, piccole e sopratutto medie che sono diventate campioni nazionali. L’aerospazio, l’agroalimentare, il fashion, dimostrano vivacità grazie a una domanda in crescita sia in Italia che all’estero, e grazie anche agli investimenti realizzati. Anche in innovazione, in ricerca...oltre che in rigenerazione. Ciò è testimoniato anche dall’ incremento degli impieghi bancari.

Ce ne parli.

Ecco, le nostre erogazioni nel Mezzogiorno sono cresciute nel 2022. Solo per le imprese abbiamo già erogato in nove mesi circa 1 miliardo nel Sud Continentale, di cui circa il 60% in Campania, in crescita del 7,5%; in Puglia in crescita del 19%. Abbiamo già supportato diverse aziende del Sud per investimenti sulle infrastrutture portuali e per la realizzazione di gallerie ferroviarie nell’ambito dei lavori Pnrr sulla tratta dell’alta velocità Napoli-Bari, ma anche per la riqualificazione energetica di strutture alberghiere del territorio o per interventi di efficientamento della rete idrica.