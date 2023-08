Natalità ancora in calo nei primi cinque mesi 2023, è ora del quoziente familiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È l’ora del quoziente familiare. Le famiglie stentano a far quadrare i conti e vivono in una perenne incertezza, mentre la natalità continua a calare anche nel 2023. Nei primi 5 mesi del 2023 i nati sono stati solo 148.249 contro i 150.315 del 2022. La leva fiscale e quella economica sono essenziali se si vuole invertire il trend.

Bene il patto anti inflazione che il Governo vuole attivare con tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, per i beni di largo consumo, per poi far scattare dal primo ottobre il listino dei prodotti a prezzo calmierato. Purtroppo, infatti, il paniere dei beni più acquistati dalle famiglie, segna ancora aumenti superiori al 10 % mentre l’inflazione è rallentata al 5,9%.

Loading...

Le famiglie italiane si aspettano però anche misure strutturali che possano superare la contingenza e offrire al una prospettiva di stabilità. Non si può fare equilibrismi da un'emergenza all'altra sperando che qualcuno, se va bene, ci metta una pezza. L'occasione di orientare un cambio di rotta riguarda la riforma fiscale. La pubblicazione della legge delega (111/2023) sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto detta i tempi per l’approvazione dei provvedimenti, che dovranno rendere operativa la cornice appena approvata dal Parlamento.

Il Forum delle Associazioni familiari ha da tempo proposto a questo Governo la necessità di un fisco che finalmente riconosca la soggettività fiscale delle famiglie o almeno la variabile della numerosità dei nuclei suggerendo il modello del quoziente familiare. Il quoziente familiare non fa riferimento sul reddito personale ma si basa sul reddito familiare e va a dividere il reddito complessivo della famiglia per il numero dei componenti del nucleo familiare, andando a considerare, all'interno del calcolo totale, la presenza di figli, o di altri familiari a carico.

Il Forum chiede che si orienti il sistema tributario italiano verso una maggiore equità orizzontale, il rispetto della numerosità del nucleo familiare e la valutazione del reale reddito disponibile delle famiglie. Non si tratta di una regalia, di un favoritismo, ma di una questione di equità e giustizia fiscale che potrebbe anche concorrere a creare un contesto più favorevole alla natalità.