Denatalità: a Legnano i parti non diminuiscono, ecco il modello vincente

In Italia l’allarme rosso denatalità è ben descritto dagli oltre 141mila parti persi dal 2012 al 2022. Ma il fenomeno viene da lontano. Dai 535.428 parti del 2012, in Italia si è passati a 393.997 nel 2022 (-26,4%). Il trend non risparmia la Lombardia dove, rispetto a 10 anni fa, i nuovi nati sono quasi 25mila in meno (si è scesi da 93.284 a 68.397: -26,7%). Nell’alto milanese, però, c’è una città dove le culle non si svuotano. Nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Legnano «il numero dei parti è rimasto costante negli ultimi 5 anni. E nel 2022 sono stati 857, 30 in più rispetto al 2021, contro un -2,3% registrato a livello regionale».

Ricorso minore alla medicalizzazione

A segnalare il caso è il direttore del reparto Guido Stevenazzi, che descrive all’Adnkronos Salute il modello che ha reso possibile questa controtendenza. Parola d’ordine: «Mantenere costanti i numeri innalzando l’asticella della qualità - spiega - costruendo un approccio basato sulla personalizzazione e sull’umanizzazione della cura materna. Ci siamo focalizzati, oltre che sulla competenza clinica e sull’avanguardia tecnologica, anche sulla sfera emotiva e relazionale, con un minor ricorso alla medicalizzazione. Il traguardo è rappresentato da 438 femmine e 419 maschi venuti alla luce l’anno scorso»

Ruolo da protagonista delle ostetriche

«Le nostre mamme - racconta Stevenazzi - sono per il 65% circa italiane e per il restante 35% di origine straniera. L’età media è 31,6 anni, 32,3 per le italiane e 30,3 per le straniere, in linea con i dati nazionali». Il loro gradimento per il reparto di Legnano, che «trova riscontro anche sulle piattaforme social» è il frutto «di un lavoro di squadra che vede in campo 13 medici, compreso il sottoscritto, 6 infermiere, 13 operatori socio-sanitari e 27 ostetriche». Queste ultime con un ruolo da protagoniste nel “modello Legnano”. «Le nostre ostetriche - illustra Stevenazzi - sono presenti, oltre che in sala parto, anche all’interno del reparto e in tutti gli ambulatori. Con loro, figure professionali deputate alla cura del benessere di donna e bambino, lo scambio di opinioni e di idee è continuo».

A Legnano inoltre, «nell’ambito di un’organizzazione voluta da Regione Lombardia, alcune ostetriche sono specializzate anche per seguire in prima persona le gravidanze a basso rischio. Se ci sono pazienti che, per empatia e tipo di approccio, o magari per soggezione nei confronti del medico, preferiscono essere seguite dall’ostetrica, tramite un colloquio approfondito, e se non presentano fattori di rischio, vengono accompagnate dall’ostetrica per tutto il periodo gestazionale fino al parto. I dati di letteratura su questa modalità di assistenza sono positivi - dice l’esperto - anche in termini di fidelizzazione delle pazienti al reparto».

Ancora, nell’Ostetricia e ginecologia legnanese le ostetriche sono ’sentinelle’ di possibili criticità post-parto. «Anche grazie alla loro presenza in reparto - evidenzia il direttore - cerchiamo di capire prima della dimissione quali mamme potrebbero avere un rischio maggiore di depressione”. Se si intercetta il pericolo ’baby blues’, «vengono contattate immediatamente le psicologhe del nostro ospedale, ne abbiamo una dedicata, e nei casi particolarmente sospetti non dimettiamo le pazienti, ma le teniamo in reparto fino a quando non siamo sicuri che possano contare su un collegamento assistenziale con il territorio».