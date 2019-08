National Gallery: generare risorse proprie per il 50% entro il 2022-23

La collezione. I proventi destinati alle acquisizioni di opere d'arte sono stati 3,9 milioni di sterline. Due i dipinti acquisiti: il museo ha raccolto 3,6 milioni di sterline per «Self Portrait as Saint Catherine of Alexandria» di Artemisia Gentileschi e altri 25omila sterline sono state destinate a «Messengers» dipinto da Bridget Riley.

Tra le opere donate di Lucas Cranach, «Elder's Venus and Cupid» da parte del Drue Heinz Charitable Trust per un valore pari a 4.654.902 sterline.

Gli investimenti mobiliari. A partire dal marzo 2018, le dotazioni permanenti e i fondi a destinazione vincolata detenuti a lungo termine sono stati investiti in un fondo indicizzato multi-asset managed, con un rendimento lordo totale annuale fino al 31 marzo 2019, al lordo delle commissioni, pari al 4,27%. La National Gallery detiene anche fondi del mercato monetario a breve termine e conti a tasso fisso. La performance è misurata rispetto al tasso ufficiale della Banca d'Inghilterra. Nell'anno conclusosi il 31 marzo 2019 il tasso di interesse medio ponderato è stato dello 0,46% (nel 2018 era dello 0,29%) rispetto al tasso di base medio ponderato dello 0,67% (nel 2018 era dello 0,35%).

Riserve e Fondi. A seguito di una rivalutazione delle immobilizzazioni materiali per 7,7 milioni di sterline si determina un risultato finale portato a nuovo di 23,9 milioni. Le riserve e i fondi aumentano a 662,9 milioni di sterline (639 milioni nel 2017-18).

Retribuzione direttore. Il direttore Gabriele Finaldi ha percepito nella gestione una retribuzione annuale di 146.439 sterline, con un aumento del 3% rispetto all'anno passato. Il direttore ha diritto anche a una retribuzione variabile che oscilla tra 0 e 25%. A fine marzo 2019 ha ricevuto un bonus nell'ordine del 25% derivante dalla performance annuale e pari a 37.060 sterline (35.980 il bonus della gestione che si è chiusa al 31 marzo 2018).