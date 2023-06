Nations League, la Spagna butta fuori l’Italia in semifinale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Spagna batte 2-1 l’Italia nella seconda semifinale di Nations League e si qualifica alla finale del torneo, dove domenica affronterà la Croazia. Le reti di Yeremi Pino al 3’, Immobile su rigore per il momentaneo pareggio all’11’ e Joselu per il definitivo colpo del Ko all’88’. Gli azzurri dovranno accontentarsi della finalina per il terzo posto contro l’Olanda. «La Spagna ha meritato di vincere, ha giocato meglio», ha detto il ct Roberto Mancini dopo la sconfitta di Enschede.

«Nel secondo tempo abbiamo fatto poco. Non abbiamo fatto il nostro calcio, l’abbiamo snaturato. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Forse c’è stato un errore nella scelta del modulo», ovvero il 3-5-2. Perché Chiesa per Immobile? «Pensavamo di poter sfruttare con lui la profondità in attacco. Se mi ha deluso? No, i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano».