Nations League, trionfa la Francia ma vincono anche la Spagna e il calcio

Vincono così i blues, ma gli spagnoli escono a testa alta tra abbracci e applausi reciproci. Non ci sono ombre o code velenose come a Wembley dopo il successo dell'Italia. San Siro è in festa. Questa volta niente fischi. Alla premiazione, nessuno degli spagnoli fa il fenomeno togliendosi la medaglia come invece per rabbia, dopo la sconfitta con l’Italia, fecero gli inglesi. Uno spettacolo nello spettacolo che riconcilia ulteriormente col calcio dopo le superbe giocate di Pogba, di Benzema ed Hernandez. Curiosamente il meno convincente, pur avendo realizzato il gol decisivo, è stato Mbappè, impreciso in diverse conclusioni.



Anche la Spagna di Luis Enrique esce bene da questa torneo. Tanti giovani, a partire dal 17eenne Gavi, e tanta personalità nonostante le esclusioni dei madridisti. Una scelta coraggiosa che premia il tecnico spagnolo spesso contestato in patria.



L’Italia dei ragazzi batte il Belgio



E adesso parliamo dell'Italia che, con qualche fatica e qualche brivido negli ultimi minuti, supera il Belgio conquistando il terzo posto nella National League. Anche questa volta, come già all'Europeo tre mesi fa, li abbiamo superati per 2-1 raggiungendo tre obiettivi non banali: il primo che un terzo posto in un torneo comunque prestigioso certifica l'ottima qualità di questa nazionale. Poi che con questo successo sui belgi confermiamo il quinto posto nel ranking internazionale, quanto mai importante per essere testa di serie al sorteggio del Mondiale, Mondiale che si svolgerà tra poco più di un anno in Qatar. Ultimo ma non ultimo è che, dopo un periodo di visibile appannamento (2 pareggi con la Bulgaria e la Svizzera, 1 sconfitta con la Spagna e una vittoria con la non irresistibile Lituania), l'Italia si è data una bella svegliata rimettendo le cose al suo posto.



Certo ci siamo dovuti accontentare di un terzo posto nella “finalina”, però essere usciti vincenti da questa nuova sfida con il Belgio, prima squadra nel ranking mondiale, è un'ottima ripartenza in vista delle prossime tappe per arrivare senza complicazioni in Qatar. La prima sarà il 12 novembre a Roma contro la Svizzera che, se batte anche la Lituania, ci aggancia a quota 14. In pratica uno spareggio per arrivare primi nel girone ed evitare un imbarazzante play off di riparazione.



Detto tutto questo, tornando alla vittoria sul Belgio, c'è un'altra buona notizia da segnalare: il ritorno dello “Stellone”. In conformità con l’aureo pensiero di Arrigo Sacchi (“per aver successo nel calcio servono “occhio, pazienza e bus de cul”) questa volta ci è andato tutto bene. Un lato B notevole che, grazie anche buona prova degli azzurri, ci ha spianato la strada nei momenti più critici. I belgi infatti hanno preso tre pali impegnando Donnarumma a un surplus di lavoro che, dopo i fischi di Milano, gli fa solo onore. E negli ultimi venti minuti, con l'ingresso di De Bruyne, ci hanno messo sotto pressione riuscendo ad accorciare le distanze (86') con con un gol di De Katelaere che ha approfittato di una colossale distrazione degli azzurri ormai convinti d'aver chiuso la partita.