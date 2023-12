Nato per allungare la vita del cibo in frigorifero, Shelfy raccoglie 3,2 milioni

Ma come funziona Shelfy? «La sua azione fotocatalitica permette di abbattere la carica batterica e fungina fino a 10 volte – spiegano dall’azienda – e di ridurre i cattivi odori degradando le molecole responsabili».



Le altre caratteristiche del prodotto? «Il filtro lavabile consente un risparmio in termini ambientali ed economici, così come il sensore di apertura porta e l’App Vitesy Hub che aiutano a monitorare il consumo energetico del frigorifero.Completamente riciclabile e riparabile, ogni parte è assemblata con giunti ad incastro, evitando così l’utilizzo di colle; la batteria, inoltre, dura fino a 30 giorni ed è ricaricabile in circa 7 ore. Shelfy ha conquistato due importanti riconoscimenti come Best Product Award al Channel Summit Emea e l’Innovation Award al Cibus Tech di Parma», concludono da Vitesy.





Loading...