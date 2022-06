Nato, aumento impegno a Est al centro del vertice di Madrid. Telefonata Biden-Erdogan

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il rafforzamento dell’impegno militare contro la Russia, la candidatura di Svezia e Finlandia, l’adozione del nuovo Strategic concept: il «concetto strategico» che definirà gli obiettivi dell’Alleanza per il prossimo decennio. Sono alcuni dei dossier più caldi per il vertice Nato al via il 29 giugno a Madrid, a oltre 100 giorni dalla scoppio del conflitto ucraino. La guerra russa a Kiev sarà «al centro del dibattito» del vertice di Madrid, dove la Nato si presenta «più unita che mai» ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

Sul fronte dei colloqui, uno dei faccia a faccia più attesi è quello fra il presidente Usa Joe Biden e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Tra i due si è già svolto un colloquio telefonico, di preludio al vis-à-vis in presenza in Spagna. Biden «non vede l’ora» di incontrare Erdogan per discutere le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina per la sicurezza transatlantica e altre minacce all’Alleanza. Non è chiaro se fra i due sia in programma un bilaterale ad hoc.

Loading...

Sempre Erdogan è impegnato in un incontro con l’omologo finlandese Sauli Niinisto, la prima ministra svedese Magdalena Andersson e il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg. Sul tavolo, l’opposizione di Ankara a un ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza.

Usa rafforzano impegno militare a lungo termine in Europa

Uno fra i temi cardine sarà il potenziamento dell’impegno nell’Est Europa, come argine all’offensiva condotta dalla Russia. Proprio gli Stati Uniti «annunceranno un rafforzamento a lungo termine del loro impegno militare in Europa», ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan in un briefing con la stampa a bordo dell’Air Force One. Il trend di Washington non è isolato. Lo stesso Sullivan ha sottolineato che «un certo numero» di Paesi della Nato si è impegnato ad «aumentare il proprio contributo alla difesa del fianco orientale», a margine di un aumento generale della spesa nel settore.

Draghi: ci aspettiamo unità e allargamento

Il premier italiano, Mario Draghi, confida che il vertice madrileno possa favorire una spinta alla coesione dell’Alleanza e un passo in avanti verso l’ingresso di Finlandia e Svezia, i due paesi del Nord Europa che hanno deciso di aderire all’organizzazione. «Dal vertice Nato ci aspettiamo la riaffermazione del senso di unità e fermezza e poi probabilmente un ampliamento della Nato a Svezia e Finlandia» ha detto Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del G7 di Elmau. «Gli effetti di questa guerra - ha rimarcato - sono imprevedibili: ci troviamo una Ue più unita, una Nato probabilmente più grande, tutti i Paesi limitrofi della Russia cercano protezione e riarmamento. Le cose non sono andate come avrebbe voluto Putin».