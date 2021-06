La Nato: le ambizioni militari cinesi una minaccia all’ordine internazionale

La minaccia della Russia

Mentre gli Stati Uniti hanno fatto della Cina il nuovo avversario, forse anche per dare sfogo alle pulsioni nazionalistiche che sopravvivono nella società americana anche dopo l'uscita di Donald Trump dalla Casa Bianca, i Paesi membri della Nato, in particolare quelli dell'Europa occidentale, sono ben consapevoli del fatto che il Paese asiatico è un loro importante partner economico. «Non bisogna esagerare» la minaccia cinese, ha osservato ancora la cancelliera Merkel. «Vediamo che la Russia e la Cina stanno cooperando sempre più, sia politicamente che militarmente. Questo rappresenta una nuova dimensione e una seria sfida per la Nato», ha spiegato in una conferenza stampa il segretario generale dell'alleanza atlantica Jens Stoltenberg. In questo senso, l'organizzazione militare ha ribadito le critiche accese alla Russia, parlando di «azioni aggressive» e dicendosi preoccupata dalla strategia nucleare di Mosca.

Nel suo intervento durante il vertice, il premier italiano Mario Draghi ha assicurato che «una Ue più forte anche nel campo della sicurezza e della difesa» è un «positivo contributo, basato sulla complementarità, che l’architrave europeo può fornire per rafforzare ulteriormente la Nato». Ha poi aggiunto: «Vorrei sottolineare a tutti i nostri alleati non appartenenti all’Unione che questo è ciò che inequivocabilmente intendiamo per autonomia strategica della Ue».

Come detto, l'alleanza atlantica ha deciso di dotarsi di un nuovo concetto strategico per il prossimo decennio (si veda Il Sole 24 Ore del 12 giugno). In questo contesto il segretario generale Stoltenberg ha preannunciato un aumento del bilancio comune dell'organizzazione, sia in campo civile e militare che in quello infrastrutturale (la maggior parte della spesa militare è gestita separatamente dai Paesi membri).